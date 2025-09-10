Puente Alto, Calama y Maipú lideran las comunas que más recursos reciben del Royalty Minero: CPLT acusa falta de transparencia en rendición de gastos

El Consejo para la Transparencia detectó que 187 municipios, equivalentes al 61%, no cumplen con publicar de forma completa y oportuna el uso de los fondos entregados por el Royalty Minero durante 2024 y parte del 2025, a pesar de la relevancia de estos recursos para el desarrollo local.

Compartir

El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de una nueva fiscalización, que tenía por objetivo dar a conocer la recaudación y el destino de los aportes entregados a las municipalidades a través de fondos transitorios de Royalty Minero durante 2024 y una muestra de 2025.

En total se distribuyeron $93.645 millones entre 307 comunas beneficiadas. Dicho monto es de libre disposición para los propósitos que cumplen las municipalidades, siempre y cuando no se utilice para el pago de deudas.

La investigación reveló que los cinco mayores receptores de estos recursos son Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana. Por otro lado, el gasto más alto reportado corresponde a una transferencia de $1.670 millones desde la Municipalidad de Maipú a su Corporación de Educación. Le siguen la Municipalidad de La Pintana, que destinó $1.332 millones al recarpeteo de calles; La Granja con $732 millones en aseo domiciliario; Cerro Navia con $628 millones para el pago de sueldos; y San Ramón en aseo de calles y mantención de jardines por $514 millones.

Las municipalidades que incumplen

De acuerdo con los datos del CPLT, hay 187 municipalidades —equivalente a un 61%— que incumplieron con las instrucciones sobre la publicación de sus gastos en transparencia activa.

Específicamente, hay 24 municipalidades que no publicaron sus reportes, entre ellas: Ancud, Concón, Puerto Octay, Rengo, Tomé y Huasco.

Por otro lado, son 84 los municipios que publicaron de manera incompleta sus gastos en transparencia activa. En este ítem destacan municipalidades como Cañete, El Monte, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto y Rancagua.

Funcionamiento del Royalty Minero y sus obligaciones de transparencia

La ley sobre el royalty a la minería establece un impuesto específico que deben pagar las grandes empresas explotadoras mineras según su nivel de ventas y los minerales explotados. Los recursos recaudados se destinan al Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial, conocidos como Fondos Puente.

En esa línea, la ley impone a las municipalidades la obligación de informar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) sobre el uso de estos recursos. A esto se sumó la Ley de Presupuestos 2024, que estableció la obligación de publicar en sus portales de transparencia activa cómo se habían gestionado dichos fondos. Sin embargo, esto no se mantuvo en la Ley de Presupuestos 2025, lo que dificultó el control sobre la inversión de dichos recursos.