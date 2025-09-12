La ruta del cordero: una búsqueda a la parrilla, gourmet, en versión india o shawarma

Guisado, a la parrilla o al palo. En un curry o en un shawarma. Esta es para mí, probablemente, la mejor carne que existe.

Tiene mala fama el cordero. No es poca la gente que dice que es muy grasoso o de sabor fuerte y que por lo mismo les cae pesado. Tal vez por lo mismo es que no se encuentra cordero en cualquier carnicería, supermercado ni restaurante de la ciudad. Así las cosas, no queda otra que buscar y buscar hasta encontrar. Aquí les dejo algunas sugerencias de lugares donde pueden comer un muy buen cordero. Ojalá sirva para que algunos mañosos se saquen de encima sus prejuicios y para que los amantes de esta sensacional carne se puedan dar un merecido festín.

Especialistas

Si hay un restaurante dedicado casi de manera exclusiva a la preparación del cordero ese es el tradicional Mesón de la Patagonia. En este rincón de Lo Barnechea, donde a ratos uno olvida que está en Santiago, es posible degustar criadillas ($15.000), garrón ($24.900), paletilla ($29.900) y otras delicias de cordero. Además, tienen asador a la vista así que es todo un espectáculo esperar las diferentes preparaciones. Un imperdible a la hora de comer cordero en Santiago. Además, hay algunas alternativas para esos mañosos que nunca faltan.

Lo Barnechea 1223, teléfono 985278105, Lo Barnechea.

No podía fallar

Así es. Happening, la mejor parrilla de Santiago tampoco falla a la hora de presentar al cordero en su carta. Es que su paletilla ($27.500 los 700 grs. y $31.000 los 800 grs.), cocinada al vacío y terminada en la parrilla, es realmente exquisita. Suave, jugosa y llena de sabor. Como dicen por ahí, un manjar.

Apoquindo 3090, teléfono 223621092, Las Condes.

Directo desde Victoria

El cordero victoriense es un tipo de cordero criado -en un área acotada de esta comuna de la Región de la Araucanía- por la Cooperativa Ovicoop y que hace unos meses obtuvo el Sello de Origen del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI). Lo bueno es que no es necesario desplazarse hasta el sur para pedir este tipo de cordero ya que en el Bar La Providencia tienen un muy buen costillar a la parrilla ($34.900), el que se sirve con cebollines sados y algunos gajos de limón. Una razón más para visitar este bar que también tiene comida.

Isabel la Católica 4208, teléfono 979840784, Las Condes.

El único

Casi por definición el shawarma se prepara con carne de cordero. O en el peor de los casos, existe la opción de rellenarlo con este tipo de carne. Eso en casi todo el mundo, menos en Chile. Claro, porque acá prácticamente en todos lados las opciones son pollo, vacuno o un mix de ambas carnes. De cordero, nada de nada. Por suerte aún existe El Gringo en Patronato, donde siempre tienen la opción de un shawarma con cordero ($10.140) y que trae -además de esa rica carne- tomate, cebolla morada, cilantro, tahini y aliños varios. Es una maravilla, realmente.

Antonia López de Bello 364, teléfono 989304398, Recoleta.

Otro estilo

Si quieren probar esta carne en una versión distinta, les recomienda visitar Ambrosia Bistró en el MUT y pedir su lomo de cordero ($24.500), que viene con arroz basmati, salsa butterlamb, aceituna y menta. Es una mezcla de sabores entre lo salado y lo levemente dulce, todo bien cremoso y sencillamente exquisito.

Apoquindo 2730, piso 4, teléfono 945178195, Las Condes

Varias opciones

Siguiendo en clave medio oriental es imposible no pensar en el restaurante de comida india Rishtedar, el que en cualquiera de sus sucursales siempre tiene en carta preparaciones en base a cordero como Mathan Josh Curry ($21.100), que viene guisado con una salsa de cebolla y especias o el Balti Gosh (21.100), con una salsa de cebolla, tomate y especias. Cualquiera de los dos está más que bien.

www.rishtedar.cl

Más parrilla

En La Hacienda Gaucha se especializan en carnes de vacuno a la parrilla, pero también tienen algunas cositas extra. Por ejemplo, su paletilla de cordero ($28.490), asada lentamente a las brasas. Es grandota, así que hay que ir con hambre o acompañado.

@lahaciendagaucha