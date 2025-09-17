A cinco meses del fin de Estadio Seguro: sigue vacante la jefatura del órgano que reemplaza al plan

El Ministerio de Seguridad Pública llamó a un concurso público para la provisión del cargo de jefe/a de Departamento de Orden Público y Eventos Masivos de la Subsecretaría de Seguridad Pública. El órgano que reemplaza al extinto plan Estadio Seguro, sigue con su jefatura vacante a cinco meses de la tragedia en el Estadio Monumental, que le costó la vida a dos hinchas de Colo Colo. El próximo 15 de octubre se conocerán los candidatos seleccionados.

El pasado 10 de abril, en la previa del partido por Copa Libertadores entre Colo Colo y Fortaleza, dos hinchas de Colo Colo, Mylan Liempi de 12 años y Martina Pérez, de 18, perdieron la vida en medio de una avalancha en las inmediaciones del Estadio Monumental.

La tragedia provocó una violenta respuesta de la Garra Blanca. Cerca del minuto 70 del cotejo, decenas de barrasbravas lograron romper el acrílico que separaba al sector Arica de la cancha e ingresaron a interrumpir el encuentro. La brecha de seguridad en el recinto de Macul y a sus alrededores quedó en evidencia: el partido terminó cancelado y la desastrosa situación le costó el puesto a la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas.

Cinco días después, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó el fin del plan Estadio Seguro tras 14 años. La catástrofe en el Estadio Monumental fue la gota que rebalsó el vaso. Y así, la iniciativa implementada en 2011 durante la primera administración del expresidente Sebastián Piñera, cerró con un tajante fracaso.

“Estadio Seguro fue una iniciativa a la cual todos los gobiernos han puesto significativos empeños y por distintos tipos de razones, algunas atribuibles al sistema sobre el cual funciona, este ha fracasado. Estadio Seguro como régimen de funcionamiento, como plan en su diseño y en su estructura ha fracasado“, señaló Cordero.

Por lo tanto, el ministro anunció que las labores y personal del extinto plan serían absorbidas por el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos, órgano que estaría a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Pública. A pesar de que en un principio se nombró a un titular subrrogante, a cinco meses de la tragedia en el Estadio Monumental, la jefatura del organismo sigue vacante.

Ministerio de Seguridad llamó a concurso para el cargo

El pasado 1 de agosto, a través de un aviso en el Diario Oficial, el Ministerio de Seguridad Pública llamó a un concurso público para la provisión del cargo de jefe/a de Departamento de Orden Público y Eventos Masivos de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

El objetivo del cargo es “diseñar, coordinar y supervisar políticas y programas de orden público y seguridad en eventos masivos, asegurando el control civil de las policías, la articulación intersectorial y el desarrollo de eventos seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos ciudadanos“.

Dentro de los requisitos, se encuentran tener un título profesional o grado académico de licenciado con carácter terminal de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado y acreditar una experiencia profesional no inferior a cinco años.

Cabe señalar que la recepción de postulaciones terminó el 14 de agosto, y el próximo 15 de octubre se conocerán los candidatos seleccionados.