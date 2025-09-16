Vecinos de Calera de Tango se oponen a construcción de Autopista Orbital Sur en la zona: “La comuna está en riesgo de ser partida por la mitad”

Un grupo de habitantes de Calera de Tango inició una consulta ciudadana respecto de la construcción de la Autopista Orbital Sur, proyecto que buscará cerrar el anillo de Américo Vespucio. Los vecinos, sin embargo, aseguran que su seguridad empeorará y que "destruirán nuestro mundo agrícola y la cultura de Calera del campo".

“Calera de Tango está en riesgo de ser partida por la mitad con la construcción de la Autopista Orbital Sur”.

Así parte la descripción del grupo de WhatsApp “Calera Decide”, iniciativa de un centenar de habitantes de la zona que busca que los vecinos se pronuncien respecto del proyecto de Autopista Orbital Sur, que busca conectar un segundo “anillo” en la capital y cuyas obras están previstas para comenzar en 2027.

El proyecto, que fue presentado por primera vez en 2014, fue adjudicado el año pasado a Intervial por US$539 millones.

El proyecto considera la construcción, en una primera etapa, de 24 kilómetros de vía expresa, que recorrerá las comunas de Peñaflor, Calera de Tango y San Bernardo, generando una mayor conectividad con el Acceso Sur, la Ruta 5 Sur y la Ruta 78. Según el Ministerio de Obras Públiclas, beneficiando a cerca de 480 mil personas.

La idea es que mediante un enlace, los vecinos de la comuna puedan pronunciarse respecto del proyecto que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas. “Porque a Calera de Tango no se le preguntó. Ahora nos toca opinar”, lee la página web.

Según los vecinos, este proyecto fue impuesto sin transparencia ni participación real.

“El Estado habla de participación, pero en Calera de Tango nunca fuimos consultados de manera real ni representativa. Esta obra amenaza nuestra seguridad, la conectividad interna y la vida rural de la comuna”, señala Pelayo Achondo, vecino y vocero de la iniciativa.

“Con apenas 25 carabineros para 25.000 personas, nuestra seguridad empeorará. No existe un plan serio de tránsito que resuelva el caos de camiones que ya vivimos. Y lo más grave: destruirán nuestro mundo agrícola y la cultura de Calera del campo”, dicen.

Además, cuestionan que no se hayan evaluado alternativas como un trazado subterráneo o el seguimiento del cauce del río Maipo, que podrían haber resultado menos invasivas.

“Calera de Tango no tiene plan regulador, no tiene infraestructura para enfrentar este tipo de intervenciones”, explica Achondo.

Y agrega: “Lo que pedimos es simple: participación real y transparencia. No se puede decidir el futuro de una comuna sin las personas que viven en ella”.

Cómo los vecinos podrán participar

Los vecinos tendrán hasta el 28 de septiembre para pronunciarse respecto de la realización de la autopista, que se está organizando vía la plataforma www.caleradecide.cl.

Quienes sean residentes de la comuna y mayores de 18 años, presentando su cédula de identidad, podrán votar en los puntos habilitados y el punto móvil que se habilitará.