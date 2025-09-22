563 accidentes de tránsito, 23 fallecidos y más de 500 detenidos por consumo de alcohol y droga: el balance vial tras las Fiestas Patrias 2025

El Ministerio de Transportes entregó el balance vial tras las Fiestas Patrias 2025, destacando una reducción del 36% en accidentes respecto a 2023, aunque con 23 fallecidos y más de 500 detenciones por consumo de alcohol y drogas en operativos a nivel nacional.

Esta mañana el Ministerio de Transportes presentó el balance vial tras la conmemoración de unas nuevas Fiestas Patrias, que dio cuenta de los accidentes de tránsito, fiscalizaciones, operativos, entre otros datos. Si bien en esta fecha se registró un 36% menos de siniestros en comparación a 2023 (último “18” que duró cuatro días), de todas formas se informó que hubo 563 accidentes de tránsito en los que fallecieron 23 personas.

Los accidentes con víctimas fatales se registraron las regiones de Arica, Atacama, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Región Metropolitana. En 18 de los casos un hombre iba al volante.

Autoridades constataron que se realizaron más de 34 mil fiscalizaciones a conductores, en más de 700 operativos de control a lo largo del país. De estos, 4.873 vehículos detenidos presentaron algún tipo de incumplimiento. Respecto a exámenes de alcotest y narcotest, se realizaron 24.509, lo que derivaron a 337 detenciones por consumo de alcohol y 220 por droga. Dentro de estos se contabiliza el polémico caso del alcalde Vichuquén, Patricio Rivera, detenido por conducir con 1,78 grados de alcohol.

El ministro Juan Carlos Muñoz sostuvo que “hemos finalizado estas Fiestas Patrias y lamentablemente no pudimos evitar el fallecimiento de 23 personas que fueron parte de los 563 siniestros que se registraron en estos días. No estamos hablando de números, estamos hablando de vidas. De amigos, que la semana pasada estaban con nosotros, pero que, por diversas circunstancias, la mayoría evitables, perdieron la vida”.

La autoridad agregó que “vamos a seguir trabajando, porque no puede ser que en promedio cuatro personas al día fallezcan en nuestras calles”.

Sobre la realización de test de drogas y alcohol, se cumplieron los operativos planificados. En estas Fiestas Patrias se realizaron 7,2% más de exámenes de sangre toxicológicos en comparación a años anteriores. Esto se tradujo en que se permitió aumentar en un 33,3% la detección de personas que conducían bajo el efecto de alguna sustancia.