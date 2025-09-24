De Barcelona a Las Vegas: la historia de los acróbatas chileno-argentinos que conquistan America’s Got Talent y que hoy disputan la gran final

Matías Cienfuegos y Micaela Leitner, acróbatas chileno-argentinos, llegan a la final de America’s Got Talent 2025, que se disputa este miércoles y entrega un premio de un millón de dólares. El ganador se decidirá por votación del público.

Compartir

Got Talent es quizás la franquicia de competencias de talentos más grande del mundo, creada por Simon Cowell. En Estados Unidos se produce bajo el nombre America’s Got Talent, y ya suma 20 temporadas al aire.

En su versión 2025, el programa entró en la recta final y definió a los 10 finalistas del concurso, que entrega un premio de un millón de dólares, dividido en 40 pagos anuales. Es decir, alrededor de 25 millones de pesos al año antes de impuestos.

Además, el ganador de cada temporada obtiene la oportunidad de encabezar un espectáculo en vivo de varias noches en Las Vegas, donde también participan otros artistas que han pasado por el programa.

En esta edición, dentro de los 10 finalistas, se encuentra una pareja de acróbatas chileno-argentina: Matías Cienfuegos y Micaela Leitner, quienes llegaron a la final del emblemático concurso estadounidense. Ahora, el dúo está entre los 10 mejores y la decisión final queda en manos del público.

La pareja conversó con Canal 13 y señaló: “Logramos llegar a esta pantalla con nuestro talento, que viene desde el sur del mundo. Estamos súper contentos, la verdad”, expresó Leitner. Sin embargo, reconocieron que ven difícil poder ganar.

El sistema de votación no permite sufragios desde fuera de Estados Unidos, por lo que no podrán contar con el apoyo de ambos países. Sin embargo, quienes estén en territorio estadounidense pueden votar en nbc/agtvote.com.

La historia de la pareja comenzó hace ocho años en Barcelona, España, donde se enamoraron y empezaron a practicar acrobacias juntos. Un año después, contrajeron matrimonio.

“Nos conocimos en un espectáculo callejero y yo la invité a este proyecto, es decir, le pregunté si quería ser mi ‘volante’. Es como una propuesta de matrimonio en el mundo del circo”, relató Cienfuegos al mencionado canal.

La pareja incluso se ha presentado en Chile, donde fueron parte del Circo de Pastelito.

La final de America’s Got Talent se realizará hoy, 24 de septiembre, y contará también con otra finalista con raíces latinoamericanas: Micah Palacio, nacida en Estados Unidos pero de ascendencia argentina, reconocida por su “Spanglish Flow”.