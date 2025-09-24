Dreams vende cuatro de sus casinos en Perú a la española Cirsa, líder mundial en la industria del juego, por US$18 millones

La operadora de Dreams informó, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que sus filiales peruanas se desprendieron de cuatro casinos que operan en el país vecino.

En el documento, la firma señaló que Dreams Corporation S.A.C., Inversiones y Casinos Primavera S.A.C. y Dreams Gaming S.A.C. celebraron un contrato con Gaming and Services S.A.C. -filial peruana de la sociedad española Cirsa Enterpises S.A.– para venderle la totalidad de las acciones de su propiedad en las sociedades Sun Nippon Company S.A.C., y Recreativos El Galeón S.A.C. y Dreams New York S.A.C., las cuales operan los casinos limeños New York, Luxor, Pachanga y el cusqueño Mystic.

En específico, tres de los casinos de los que se desprendieron las filiales de Dreams están ubicados en Lima, mientras que el cuarto está emplazado en Cusco.

El documento detalla además que el precio de la compraventa asciende, aproximadamente, a la cantidad en soles peruanos equivalentes a US$18.0 millones y que la operación está sujeta a permisos regulatorios de las autoridades peruanas.

Cirsa Enterprises S.A., con sede en España, es uno de los principales actores del sector del juego a nivel global. Fundada en 1978, la compañía opera casinos, salas de juego, bingos y máquinas recreativas en diversos países de Europa y América Latina.

La empresa gestiona casinos, bingos y salas de juego en países como México, Panamá y República Dominicana. De esta forma, la compra de los casinos peruanos ligados a Dreams refuerza su presencia en la región andina y consolida su estrategia de expansión en Latinoamérica.