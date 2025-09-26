ISP alerta sobre dos nuevos efectos adversos en medicamento para la fibrosis quística

El Instituto de Salud Pública informó sobre la detección de dos nuevos efectos adversos en el medicamento Trikafta®, utilizado para tratar fibrosis quística en Chile. El organismo entregó recomendaciones para los pacientes y sus cuidadores, enfatizando en la importancia de la consulta médica ante síntomas preocupantes.

Compartir

A través de un comunicado, el Instituto de Salud Pública (ISP) advirtió sobre dos nuevos efectos adversos detectados en la combinación de elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor, producto comercializado en Chile bajo el nombre de Trikafta® y utilizado para tratar la fibrosis quística.

Estos dos nuevos efectos adversos son: lesión hepática con requerimiento de trasplante y cambios de humor y comportamiento.

El ISP recibió entre enero de 2023 y agosto de 2025, 17 notificaciones de sospechas de reacción adversa. En tres casos se reportaron afecciones psiquiátricas, como ansiedad o aumento de ella. Además, en cuatro casos surgieron problemas en el hígado, que incluyeron aumento de las transaminasas y daño hepático.

Recomendaciones para usuarios del medicamento

En dicho comunicado, el ISP entregó recomendaciones para los pacientes y sus cuidadores: