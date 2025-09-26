Ciudad26 de Septiembre de 2025
ISP alerta sobre dos nuevos efectos adversos en medicamento para la fibrosis quística
El Instituto de Salud Pública informó sobre la detección de dos nuevos efectos adversos en el medicamento Trikafta®, utilizado para tratar fibrosis quística en Chile. El organismo entregó recomendaciones para los pacientes y sus cuidadores, enfatizando en la importancia de la consulta médica ante síntomas preocupantes.
A través de un comunicado, el Instituto de Salud Pública (ISP) advirtió sobre dos nuevos efectos adversos detectados en la combinación de elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor, producto comercializado en Chile bajo el nombre de Trikafta® y utilizado para tratar la fibrosis quística.
Estos dos nuevos efectos adversos son: lesión hepática con requerimiento de trasplante y cambios de humor y comportamiento.
El ISP recibió entre enero de 2023 y agosto de 2025, 17 notificaciones de sospechas de reacción adversa. En tres casos se reportaron afecciones psiquiátricas, como ansiedad o aumento de ella. Además, en cuatro casos surgieron problemas en el hígado, que incluyeron aumento de las transaminasas y daño hepático.
Recomendaciones para usuarios del medicamento
En dicho comunicado, el ISP entregó recomendaciones para los pacientes y sus cuidadores:
- Consulte inmediatamente con su médico tratante ante síntomas clínicos sugestivos de lesión hepática, por ejemplo, ictericia (coloración amarilla de la piel y los ojos), dolor abdominal superior derecho, náuseas o vómitos recurrentes, confusión mental, ascitis (acumulación anormal de líquido en el abdomen).
- Esté atento a la aparición de efectos secundarios psicológicos, especialmente durante los primeros tres meses de tratamiento, como ansiedad o bajo estado de ánimo, alteraciones del sueño, falta de concentración u olvidos. Estas reacciones adversas pueden presentarse incluso en personas sin antecedentes de problemas psicológicos.
- En algunos niños, los efectos secundarios psicológicos pueden manifestarse como cambios en el comportamiento que duran mientras están en tratamiento con elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor. Algunos signos podrían incluir un comportamiento más disruptivo o difícil de controlar.
- Informe a personas cercanas (amigos y familiares) que está tomando este medicamento y los efectos que podría provocar, ya que ellos podrían notar cambios y ayudarle a identificar rápidamente cualquier síntoma.
- Consulte, lo antes posible, con su médico tratante, si usted, su familia o sus amigos notan en usted signos o síntomas de efectos secundarios psicológicos.
