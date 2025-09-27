“Respeten nuestros derechos”: el llamado de atención de un niño influencer ciego en La Serena que alerta sobre la falta de conciencia con la discapacidad

Francisco, un niño con discapacidad visual que crea contenido para la inclusión, denunció malas condiciones de letreros en Braille en la vía pública, mostrando un caso específico en La Serena. "Hay gente que pone Scotch arriba del Braille y eso está mal", fue parte de lo que acusó en su video, el que tuvo inmediata respuesta por parte de la alcaldesa Daniela Norambuena. La jefa comunal, junto con dar cuenta de la reparación del letrero en cuestión, se plegó al llamado a la conciencia que hizo Francisco. "Este tipo de situaciones provocan daño a las personas", advirtió.

Compartir

Francisco Araya Vergara, un niño que se define en sus redes sociales como un “influencer ciego” y que crea contenido para la inclusión, hizo un llamado de atención que alertó sobre la realidad que viven las personas con discapacidad en las calles en nuestro país y la falta de conciencia que existe al respecto.

En su más reciente video, Francisco denunció malas condiciones de letreros en Braille en la vía pública, mostrando un caso específico en La Serena.

“Estoy en Balmaceda, esquina Las Higueras, y hay un letrero que está en braille que es de un paradero, pero hay gente que pone Scotch arriba del Braille y eso está mal”, es parte de lo que dice Francisco en su video.

Ante ello, el niño apodado “Panchi” dio cuenta de las dificultades que implica para las personas con discapacidad visual poder leer el Braille si es que tienen cinta o papel adhesivo encima.

“Le pido a la gente que colabore con la discapacidad y que respeten nuestros derechos”, expresó.

La respuesta de la alcaldesa de La Serena

Esta denuncia de Francisco tuvo inmediata respuesta por parte de la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena. En primera instancia, la jefa comunal le dejó el siguiente mensaje: “Querido Pancho. Primero, cuente conmigo, necesitamos más empatía. Segundo, ya envíamos a nuestros equipos municipales para su limpieza”.

“Espero que este llamado de Francisco, nos llame a la conciencia, ya que este tipo de situaciones provocan daño a las personas”, agregó.

Posteriormente, la propia alcaldesa Norambuena utilizó sus redes sociales para exhibir la reparación del letrero en mal estado.

Junto a ello, la jefa comunal expresó: “Limpieza en todo sentido, conciencia y orden para nuestras señaléticas. Gracias Francisco por alzar la voz, esta alcaldesa está a disposición para requerimientos que puedan afectar el tránsito de personas con discapacidad”.