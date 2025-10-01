Trabajadores de CMPC Tissue de Puente Alto acusan a empresa de negarse a reajustar los salarios en los últimos nueve años

Los socios del sindicato de trabajadores de CMPC Tissue en Puente Alto acusan a la compañía de negarse a subir las remuneraciones, y señalan que el último reajuste se produjo en 2019, siendo de apenas 1%.

En el marco del proceso de negociación colectiva, los socios del sindicato de trabajadores de CMPC Tissue en Puente Alto acusan que la compañía se ha negado a reajustar los salarios de sus trabajadores en los últimos nueve años.

En un comunicado, los empleados señalan que “en 2024, el holding CMPC, controlado por el grupo Matte, reportó ganancias anuales que bordean los US$70 millones en su filial de productos de consumo masivo Softys Chile S.A.. Cifras que confirman la solidez financiera de la compañía, consolidada como el actor más grande de Latinoamérica en la producción y comercialización de insumos de higiene personal y papel”.

“En paralelo, los más de 260 socios del Sindicato de Trabajadores de CMPC Tissue S.A. en Puente Alto enfrentan un escenario opuesto. La empresa entregó como propuesta final en la negociación colectiva un incremento real de 0% para sus empleadores”, añaden.

En ese sentido, comentan que, de aceptarse esta propuesta, los trabajadores completarían nueve años sin aumentos reales en sus remuneraciones. “El último reajuste salarial se produjo en 2019 y fue de apenas 1%, cifra que quedó rápidamente absorbida por la inflación acumulada en el país durante los últimos años”, indicaron.

Junto con ello, cuestionan que “mientras el holding CMPC ha buscado instalar públicamente una narrativa en torno a su responsabilidad social. En el conversatorio El Bien Común, organizado por el Observatorio de la Conciencia Empresarial, su presidente Bernardo Larraín Matte declaró, recientemente, que ‘toda empresa nace para resolver problemas y habilitar desafíos de las personas, que son sus clientes. Esa es la esencia de la empresa’. Sin embargo, los trabajadores enfrentan una realidad que contradice esas palabras: salarios congelados, estancamiento de beneficios y condiciones que no se ajustan al costo de vida actual”.

Softys Tissue S.A CMPC opera en gran parte del continente con marcas reconocidas en el mercado y con una estrategia de expansión que ha reforzado su liderazgo en la industria papelera. Pese a ello, recalcan que la filial de Puente Alto mantiene sueldos sin reajuste real desde 2019, trasladando los costos de la operación a la base trabajadora.

“Mientras las cifras financieras muestran a un conglomerado en expansión, los trabajadores en Puente Alto enfrentan la posibilidad de cerrar un nuevo ciclo de negociación colectiva sin avances concretos, consolidando así una brecha que amenaza con perpetuarse durante casi una década”, acusan los socios del sindicato.

Fernando Poveda, director del sindicato CMPC Tissue Puente Alto, indica que “nosotros como directivos del sindicato lo que apelamos es un poco a estas ganancias millonarias que ha tenido la empresa y ver la forma de que esto también llegue al trabajador. Porque si no se consigue un incremento real ahora, ya van a pasar nueve años desde que no hemos tenido nada, que el trabajador ha recibido solamente un 1%”.

“Entonces hay un dolor muy grande en la gente en ese sentido, que no se le reconoce su esfuerzo, que son los que verdaderamente hacen que esta empresa sea grande, que tenga esa cantidad de utilidades”, concluye.