Caso de detenida desaparecida Bernarda Vera que viviría en Argentina abre flanco a ministro Luis Cordero y oposición recurre a Contraloría

La revelación de un reportaje de Chilevisión ha provocado que la oposición dirija sus críticas hacia el extitular del Ministerio de Justicia, quien estuvo a cargo del Plan Nacional de Búsqueda durante su paso por esa cartera. "Queremos saber con claridad cuándo supo el Gobierno y, en particular, cuándo supo el ministro Cordero", apuntó esta mañana el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Cordero pidió que no se sacaran "ventajas políticas" por el caso.

Una ola de críticas se ha generado hacia el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, luego de la emisión de un reportaje de Chilevisión que habría identificado a una mujer, Bernarda Vera, que figura como detenida desaparecida en el informe Rettig, tras un procedimiento en el que se presumió que había fallecido a raíz de una ejecución a un grupo de personas en el Río Toltén durante la dictadura.

El reportaje dio cuenta de que estaría viva, en Argentina. El canal dio con quien sería su hijo, quien expresó que ella sabía que “ese momento llegaría, que alguien la iba a encontrar”.

La situación ha generado la presión sobre Cordero a raíz de ser la cara visible del Plan Nacional de Búsqueda como exministro de Justicia. Se trata de uno de los proyectos impulsados con mayor ahínco en la administración del Presidente Gabriel Boric en materia de reparación de vulneración de derechos humanos durante la dictadura. La tensión se ha acrecentado luego de que el Ejecutivo señalara que tenía conocimiento sobre el caso desde 2024.

“Nosotros queremos saber con claridad cuando supo el Gobierno y, en particular, cuándo supo el ministro Cordero de la situación de Bernarda Vera. Queremos saber cuándo supo, y si no se entregó en ese momento la información, queremos saber por qué no se transparentó”, apuntó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, durante esta mañana.

El timonel de la UDI afirmó que el tema “va a dar para largo”, pero que actualmente su interés estaba en saber cuándo fue que supo el Gobierno y Cordero sobre el tema de Vera.

Otro parlamentario que presionó a Cordero y al Gobierno fue el diputado y jefe de bancada de los republicanos Cristián Araya. A través de sus redes sociales Araya se preguntó retóricamente “¿el Plan Nacional de Búsqueda encontró a Bernarda Vera? Entonces, la hija perdió de inmediato el beneficio, ¿cierto?”, aludiendo a que Vera dejó descendencia, quien recibe una pensión de reparación del Estado por la aparente vulneración de derechos humanos.

“La gran pregunta es: ¿Cuántos otros Bernardos y Bernardas Vera existen y el país aún no conoce? Al parecer, el ministro Cordero tiene mucho más que contarnos”, aseveró.

Luego, en otra publicación en redes sociales, Araya dejó sobre la mesa el antecedente que en el Museo de la Memoria “Bernarda Vera aún figura como detenida desaparecida, aunque esté viva (…). Si el ‘Plan de Búsqueda’ se basa en estos datos, ya sabemos cuánto pesa su credibilidad”.

El ministro Luis Cordero.

Continuando la ofensiva de Ramírez, diputados de la UDI, asimismo, llegaron esta mañana hasta la sede de la Contraloría General de la República, a un costado del Palacio de La Moneda, para solicita que se indague un eventual fraude al fisco en la entrega de beneficios a familiares de detenidos desaparecidos.

“Buscamos la responsabilidad política. Todos los chilenos nos enteramos ante por un canal de TV, pero hubo un chileno que se enteró antes, hace un año. Ese chileno ostenta el cargo de ministro de Estado”, aseveró el diputado Jorge Alessandri (UDI).

“¿Qué tiene que hacer un funcionario público cuando se entera de un hecho que reviste caracteres de delito? Está obligado a denunciarlo en 24 horas. La pregunta entonces para el ministro Cordero es por qué no denunció”, continuó.

Y añadió: “Si usted junta falsos exonerados, si suma las pensiones de gracia pagadas a los delincuentes del estallido social, y ahora suma este tema, es evidente que va pareciendo cada vez más una asociación ilícita”.

Cordero se defiende y pide no sacar “ventajas políticas”

El ministro de Seguridad Pública conversó durante esta jornada sobre el caso. En entrevista con Radio Infinita, pidió que el tema se mirase con “altura” y que, además, no se sacaran “ventajas políticas” por el Plan Nacional de Búsqueda.

Cordero clarificó que Vera es una “víctima calificada como detenida desaparecida por el Informe Rettig”. Como el caso está sobreseído, ello implica que no existen “personas ni procesadas ni condenadas”.

Asimismo, mencionó que “en este caso, si es que se confirma dar con la persona, lo que quiero decir es que el plan también tiene que asumir la construcción de trayectorias, que implica mirar esto con una altura donde uno no puede sacar ventajas políticas. Uno debe entender que aquí también había un compromiso. No sólo con el país de la verdad, sino que especialmente con el cuidado hacia los familiares de las víctimas”.

Y sobre la pensión de reparación que recibe la hija señaló: “Hasta que no se despeje la situación, no está afectada la pensión que ella recibe en la actualidad. No hay ningún antecedente que dé cuenta que ella tuviese conocimiento. Todos lo que nosotros sabemos es que la familia en esto ha actuado de buena fe y bajo la convicción de que Bernarda Vera era detenida, desaparecida, ejecutada política”.