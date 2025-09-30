Tras el cierre definitivo de Corona ponen en arriendo histórico palacio en el centro de Concepción por $55 millones mensuales

La sucursal de Corona ubicada en el Palacio Hirmas, en Colo Colo con Barros Arana en pleno centro de Concepción, está en arriendo. Esto luego de que la cadena se declarara en quiebra y se viera obligada a cerrar de forma definitiva. El edificio de 1925 tiene 3.000 metros cuadrados y se arrienda por 1.400 UF mensuales.

A meses de que se confirmó el cierre definitivo de Corona por quiebra de la empresa, en el último tiempo se han ido borrando los últimos vestigios de la histórica cadena, que no pudo sortear sus problemas económicos y cerró definitivamente sus puertas en agosto, tras un proceso de liquidación.

En junio la multitienda liquidó todos sus productos, lo que generó grandes filas en sus sucursales a nivel nacional. Al mismo tiempo, todo su mobiliario fue rematado, con el fin de poder saldar las deudas que arrastra. En ese proceso asomaron diferentes firmas como Buin Zoo, Multitiendas Abc, Family Shop, entre otras, para adquirir sus bienes.

Y ahora, sorprendió el arriendo de una de sus sucursales más grandes en región, el edificio que ocupaban en pleno centro de Concepción. Se trata de la tienda que tenían en el Palacio Hirmas, en Colo Colo con Barros Arana, la misma que tuvo grandes filas durante la liquidación de productos de Corona en agosto, y que por años fue tienda de Johnson.

La oferta de arriendo salió publicada en Marketplace, lo que sorprendió a las personas que se enfrentaron con esto.

Ahora, la oferta publicada en Facebook está por un alquiler mensual de 1.400 UF ($55 millones aproximadamente). El espacio incluye 3.000 metros cuadrados. “Arriendo Local comercial de 3 pisos, en total 3.000 m2, ex tienda Corona, en pleno centro de Concepción. Escalera mecánica, escalera normal y ascensor hasta el tercer piso. Alquiler mensual 1.400 UF. Contrato mínimo a 5 años, renovable. Entrega inmediata. Ideal para retail o mall chino. Se pedirá: 1 mes de garantía, 1 mes anticipado, 1 comisión de corretaje. Se entregará: 2 meses de gracia”, señala la oferta.

Imagen del anuncio de arriendo del edificio de Corona en el centro de Concepción.

La historia del edifico de Corona en el centro de Concepción

El Palacio Hirmas fue construido en 1925, diseñado por los arquitectos Edgardo Figueroa e Ismael de la Barra. Originalmente fue pensado en ser espacio de comercios y residencias familiares, desde la primera mitad del siglo pasado. El foco estaba en almacenes y viviendas de lujo. Esto hasta el terremoto de Chillán de 1939 que generó severos daños a la construcción.

Diferentes registros muestran que tras esto lo compró Johnson. Por lo mismo, para los habitantes de Concepción es más fácil asimilar la construcción a esta marca y no a Corona. Tras los daños ocasionados, la tienda se vio obligada a retirar la cúpula del edificio.

Según diferentes registros, Johnson mantuvo la propiedad del Palacio Hirmas hasta el año 2022. En 2006, sufrió un grave incendio, que obligó a sus dueños a restaurarlo. Tras esos trabajos lograron recuperar el aspecto original del edificio, reconstruyendo su cúpula.

En 2023 llegó Corona al Palacio Hirmas, y solo logró mantenerse ahí dos años previo a su quiebra.