Rector Usach responde a cuestionamientos de estudiantes por supuesto pago de $100 millones: “No es una decisión personal, sino institucional”

El rector defendió la contratación del estudio jurídico tras las acusaciones por irregularidades en la elección de rectoría. Los estudiantes mantienen una paralización y exigen mayor transparencia en el proceso.

Compartir

El rector de la Universidad de Santiago (Usach), Rodrigo Vidal, respondió a las acusaciones de los estudiantes que lo apuntan de gastar $100 millones en su defensa legal ante los cuestionamientos por irregularidades en la elección de rectoría.

Los estudiantes iniciaron una paralización esta semana tras una serie de demandas de transparencia en el proceso de elección de rectoría. En particular, el hecho que gatilló todo fueron las acusaciones contra Vidal por el millonario gasto en la contratación de un estudio jurídico. Esto, para defenderse ante un juicio por elección ilegítima.

Vidal afirmó a The Clinic que “desde el primer día hemos señalado, y en particularmente yo como rector, que respetamos el derecho de los estudiantes a manifestarse pacíficamente. Siempre hemos estado disponibles para dialogar directamente con la Federación y con los distintos actores estudiantiles, siempre en un marco de respeto, democracia y búsqueda de acuerdos“.

“Nuestra postura es firme. Abrir espacios de conversación, pero también resguardar el derecho de toda la comunidad a estudiar y trabajar en un campus seguro y en paz. Por esa razón, junto a los decanos de todas las facultades, somos firmes en señalar que recibiremos el petitorio, el cual debe respetar el marco legal e institucional, una vez que se desocupe el campus”, recalcó el rector de la Usach.

Las acusaciones contra el rector de la Usach

—¿Cómo se defiende ante los cuestionamientos sobre los $100 millones?

—La cifra que se ha instalado de manera repetida y descontextualizada corresponde a la contratación de una defensa jurídica especializada en materia electoral, frente a una demanda interpuesta por un grupo de profesores por hora. No es una decisión personal, sino institucional, adoptada en forma unánime por la Junta Directiva de la Universidad tras un análisis serio y transparente. Además, es importante aclarar que esos recursos no son para fines distintos que garantizar la estabilidad, legalidad y autonomía del proceso electoral universitario. En un contexto en el que nuestra autonomía y legitimidad democrática estaban siendo cuestionadas judicialmente. Era indispensable contar con una defensa robusta que resguardara el principio de autogobierno universitario.

Es del caso hacer presente que este proceso judicial, y la consecuente asesoría referida, se ha extendido ya durante 3 años, en los cuales se ha litigado continuamente ante 3 tribunales en distintas instancias: TER, Tricel y Tribunal Constitucional. Por su parte, el expediente bajo el cual se tramita este litigio acumula ya más de 7.000 fojas, lo que es muestra de su complejidad.

—Entre otras demandas, acusan falta de diálogo y poca disposición de la Usach ¿Cómo se toman ese emplazamiento?

—Nos sorprenden esas acusaciones, porque los hechos muestran lo contrario. Durante las últimas semanas el Gobierno Universitario ha sostenido reuniones formales con la Federación, con su directiva y con sus representantes. Hemos entregado minutas con respuestas a sus planteamientos y hemos participado en mesas temáticas sobre bienestar, género, deportes, vida universitaria y seguridad. La verdad es que el diálogo ha existido siempre, aunque no todas las diferencias se resuelvan de inmediato. Lo que no podemos aceptar es que se intente instalar un relato falso de poca apertura al diálogo o falta de transparencia, cuando la voluntad de escuchar y responder han estado de forma permanentemente.

Durante esta jornada, el Vicerrector de Apoyo Estudiantil se reunió con la Federación de Estudiantes. En la instancia, se iniciaron las conversaciones, no obstante la entrega del petitorio quedó condicionado a un potencial encuentro con el Rector. Por esta razón, el Gobierno Universitario aún no conoce las demandas que se enmarcan en la movilización.

“No vamos a aceptar la violencia”

—¿Habrá alguna represalia a quienes generaron destrozos en su oficina?

—Debemos ser muy claros en señalar que existe una diferencia entre la protesta legítima y los actos de violencia. No criminalizamos la movilización estudiantil ni la protesta, pero sí condenamos categóricamente los hechos violentos y los daños a la infraestructura universitaria. Que es patrimonio de toda la comunidad. Como rector de una universidad pública y estatal tengo el deber de defender la autonomía de la Universidad, a la comunidad, y a los bienes públicos. No vamos a aceptar la violencia, menos cuando se cometieron hechos delictuales.

En ese sentido, hemos instruido las acciones administrativas y judiciales que corresponden, porque es nuestra responsabilidad resguardar la seguridad de las personas y el cuidado de nuestros espacios. De nuevo, siempre haciendo una diferencia entre quienes se manifiestan pacíficamente y en su legítimo derecho, y los que cometen actos que constituyen delitos.