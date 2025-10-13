Mall Ballena de Conchalí y mall chino de Monjitas construido en histórico edificio serán rematados: subastas comienzan en $5 mil y $3 mil millones

La corredora de propiedades Tattersall rematará un conjunto de propiedades, entre las que sobresalen dos malls chinos, uno en Monjitas, y el otro en Conchalí. La subasta del primero se trata de un edificio completo construido en 1925, y el segundo, también completo, tiene un terreno de 6.800 metros cuadrados.

Compartir

Un conjunto de propiedades serán rematadas este jueves 16 de octubre y el próximo 30 de octubre, entre los que se encuentran icónicos centros comerciales de la capital, terrenos distribuidos por la región y dos mall chino en Conchalí y Santiago centro.

Estas propiedades llaman particularmente la atención dentro de la subasta, por el gran alcance que tienen, principalmente Conchalí. Mientras tanto, el del centro ubicado en la calle Monjitas también es llamativo, ya que se trata de un edificio antiguo construido en 1925 que se rematará completo.

El evento lo administra la corredora Tattersall, que tienen en oferta una decena de propiedades para ambas subastas. La primera tanda se realizará el jueves al mediodía de manera 100% online, con una oferta que incluye edificios residenciales y locales comerciales.

La subasta del 30 de octubre, que tendrá mismo horario y formato, incluye los dos malls chinos. El más pequeño, y con el piso más bajo, es el ubicado en Monjitas 737. En total tiene un terreno de 657 metros cuadrados (m2), con 1.565 m2 construidos. La oferta parte en 76.000 UF ($3.002.455.240), con una garantía de $300 millones.

Mall chino en Monjitas.

“Propiedad comercial emplazada en la vereda norte de calle Monjitas entre calles Mac Iver y Pasaje Dr. Ducci. Sector caracterizado por el uso comercial cercano a Plaza de Armas. La propiedad tiene una superficie construida de 1.565 m2 distribuidos en 3 pisos y un subterráneo, en un terreno de 657.14 m2 que tiene acceso por Monjitas y Pasaje Dr. Gucci. Corresponde a un edificio construido el año 1925, principalmente en albañilería”, constata el sitio de la subasta.

El mall chino de Conchalí se trata del Mall Ballena, un espacioso local comercial en la avenida Independencia 3601. La subasta comienza en 134.506 UF ($5.313.792.690), con garantía de $530 millones. Es un espacioso centro comercial con casi 4 mil m2 construidos en un terreno de 6.800 m2.

“Propiedad de uso comercial, emplazada en la vereda oriente de Av. Independencia ubicada en el centro cívico de la comuna de Conchalí, cercano a municipalidad de la misma comuna. Tiene 3.888,26 m2 construido y 6.864,99 m2 de terreno con una franja de expropiación. La construcción presenta tres niveles en estructura de acero en pilares, losa de hormigón, muros perimetrales de albañilería con estructura de techumbre de acero. La propiedad tiene permiso de edificación y recepción final por la superficie actual edificada”, afirma la oferta en Tattersall.