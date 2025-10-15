El largo recorrido de Mary Valencia, la gran figura de Colo Colo en la Libertadores: la DT que le enseñó a cabecear, la vida lejos de su familia y una dura lesión

La delantera de Colo Colo suma cinco goles en cuatro partidos y lidera la campaña del equipo en la Copa Libertadores Femenina. Pero su camino no ha sido fácil: vivió sola cuando llegó a Santiago Morning, sufrió un lesión de ligamento cruzado que puso en pausa su carrera por ocho meses y la gestión de su nacionalización se demoró años en concretarse. Un largo viaje que espera tener un final redondo con una nueva copa continental para el Cacique. Este miércoles a partir de las 16:00 horas, las dirigidas por Tatiele Silveira buscarán el paso a la final de Copa Libertadores frente a Deportivo Cali.

El equipo femenino de Colo Colo vive un presente de ensueño. Las dirigidas por Tatiele Silveira derrotaron a Libertad de Paraguay con un solitario gol de Mary Valencia y accedieron a las semifinales de la Copa Libertadores.

Precisamente la jugadora del Cacique es la gran figura del equipo y se ha robado todas las miradas: suma cinco tantos en cuatro partidos y es la única anotadora en la campaña internacional de las albas.

Es más, Valencia lleva 27 goles en 26 encuentros en el Campeonato Nacional y es una pieza fundamental en el éxito del cuadro “Popular”, que lleva 36 partidos ganados al hilo.

Foto: Colo Colo Femenino

La llegada a Chile de Mary Valencia y sus primeros pasos en el profesionalismo

Mary Valencia nació en Colombia, y creció en corregimiento de Zaragoza del Valle del Caucas. En 2011, su madre, Ana Valencia, migró a Chile en busca de mejores oportunidades. Se instaló en Viña del Mar. Estuvo tres años sin ver a Mary. Y cuando la pequeña tenía once años, en su primer retorno a su país natal, su madre decidió traerla a la Ciudad Jardín con ella.

El fútbol fue el refugio de Mary Valencia en sus primeros años en el país. “El fútbol significó mucho, significó compañía. Para no sentirme sola y sin otra persona con quien jugar, mi salida era el balón, me distraía. Cuando me sentía sola, con solo patear un balón me sentía bien, esa sensación de liberación del cuerpo o de dejar de pensar en tan solo un minuto”, aseguró en una entrevista con El Mercurio en 2021.

Valencia destacó a temprana edad en el equipo de su colegio y en el club del barrio. Y Santiago Wanderers puso sus fichas en ella. En las divisiones inferiores del cuadro porteño, brilló por su habilidad y potencia, pero la posibilidad de ser profesional no se concretó hasta que fichó por Santiago Morning a fines del 2021, donde obtuvo su primer contrato profesional a los 18 años.

Fue ahí donde la dirigió Paula Navarro, exentrenadora de Santiago Morning que obtuvo el tricampeonato del torneo nacional en 2018, 2019 y 2020. “Yo la vi jugar en las divisiones menores de Santiago Wanderers, y siempre me gustó porque la encontraba potente y muy inteligente para jugar”.

Navarro cuenta a The Clinic que siempre estuvo en sus planes traer a Valencia al Chago, pero era complicado por su corta edad y porque su familia vivía en Viña del Mar. “Su mamá trabajaba allá y era muy chiquitita. Cuando estaba más grande, insistí con ella y hablé con el club. Tuve varias reuniones con su mamá. Le autorizaron alojamiento y se vino con nosotros a Santiago, tenía una pieza en el Hotel Nogales”.

Y agrega: “Le costó al principio estar sola, porque ella es súper regalona, de familia. Las compañeras la apoyaron harto”.

La esperada nacionalización y su lesión que la alejó de las canchas por ocho meses

El talento de Mary Valencia acaparó la mirada del cuerpo técnico de la selección chilena, que empezó a tramitar su carta de nacionalización para que pudiera defender a La Roja. Y es que la delantera era una chilena más, solo faltaba su ratificación legal, ya que llevaba más de cinco años viviendo en el país y su deseo era jugar por Chile.

Andrés Aguayo, exentrenador de la selección Sub 20, fue el principal gestor para que Valencia pudiera debutar oficialmente por Chile. Previamente solo había jugado amistosos. Desde 2019 habían comenzado los trámites pero el proceso estaba entrampado por la solicitud de un certificado de antecedentes que demoró años en solucionarse.

Finalmente, en marzo de 2022, recibió la gran noticia y jugó el Sudamericano de la categoría que se realizó en el país. Unos meses más tarde, disputó la Copa América con la selección adulta. Y metió un gol en la goleada 5-0 sobre Bolivia.

“Ella en selección, primeramente es dirigida por Andrés Aguayo en selecciones juveniles. Tenía características físicas y un biotipo no característico en las jugadoras chilenas lo que la potenciaba y diferenciaba en esos aspectos del resto de sus compañeras”, cuenta a José Letelier, exentrenador de la selección chilena a The Clinic.

Sin embargo, la carrera de Mary Valencia tuvo una pausa inesperada. En plena preparación del repechaje para ir al Mundial Femenino de Nueva Zelanda 2023, sufrió el corte del ligamento cruzado anterior y estuvo ocho meses alejada de las canchas. “Fue un momento duro para ella”, sostiene Paula Navarro.

Pero Valencia no bajó los brazos. Después de una larga recuperación, pudo volver al fútbol en octubre de 2023 en un partido amistoso antes de jugar las semifinales del Campeonato Nacional. Anotó un gol. “Dios y mi familia. Mi primer partido en ocho meses, gracias Jair y Fran”, fue el mensaje de la delantera en agradecimiento a los kinesiólogos de la Selección Chilena, Jair Burboa y Francisca Jesam, por ayudarla en su rehabilitación.

Su destacado paso por Santiago Morning y el salto a Colo Colo

Mary Valencia estuvo tres años en Santiago Morning, donde pulió su técnica de la mano del cuerpo técnico de Paula Navarro. “Nosotros siempre le decíamos ‘Mary, por qué no haces goles de cabeza’. Habían entrenamientos que los planificábamos específicamente con ella, donde se quedaba con el preparador de arqueros, otro profe y yo entrenando cabeceo. Le costaba mucho. Por eso me pone muy orgullosa que haya hecho un gol de cabeza que la haya pasado a la semifinal”, comenta Navarro.

Hubo un trabajo de horas de entrenamiento. “Mary es un diamante que se pulió en Santiago Morning y que ahora brilla en Colo Colo. Lo que está viviendo ahora es fruto de su perseverancia y del esfuerzo suyo y de su familia. Es una chica buena, una persona preocupada por el equipo”, recalca Navarro.

“Con el tiempo fue sumando algunas capacidades necesarias para mejorar su juego, como perfeccionar un poco más su técnica para asociarse mejor entendiendo que es una jugadora directa y se ubica bien para generarse ocasiones de gol, en estos momentos está siendo una jugadora clave para Colo Colo”, asegura José Letelier.

En la temporada 2024, Valencia jugó 27 partidos con la camiseta de Santiago Morning entre el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores. Marcó 18 tantos, lo que fijó la mirada de Colo Colo, que a fines de 2024 anunció su incorporación para este año. Y el resto es historia.

Foto: Santiago Morning Femenino

De la mano de la delantera alba, el cuadro chileno buscará su quinta final en la cita continental: fueron campeonas en 2012 y lograron los subcampeonatos en 2011, 2015, 2017.

Este miércoles a partir de las 16:00 horas, Colo Colo buscará el paso a la final frente a Deportivo Cali. El partido será transmitido por Chilevisión.