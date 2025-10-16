Black Inmobiliario 2025: los detalles del evento online que ofrece propiedades con descuentos de hasta 30% y opciones con dividendos gratis

Más de 60 empresas participarán en la nueva edición del Black Inmobiliario, que congrega a empresas de los rubros inmobiliario, financiero y asegurador. Durante el evento, se presentan descuentos para adquirir casas, departamentos, oficinas y terrenos.

Con la participación de 63 empresas de los rubros inmobiliario, financiero y asegurador, entre el 20 y 22 de octubre se llevará a cabo la quinta edición del Black Inmobiliario, evento que reúne precios especiales en proyectos de vivienda a lo largo de tres jornadas.

Durante el evento, se presentan descuentos para adquirir casas, departamentos, oficinas y terrenos, ya sea para uso propio o inversión, todo mediante gestiones que se pueden realizar en línea.

La instancia -organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC)- busca reunir a todos los actores del ecosistema inmobiliario en una vitrina digital común, que acerque oportunidades concretas a las personas para acceder a la vivienda, invertir o financiar con condiciones atractivas.

“El Black Inmobiliario no solo refleja la capacidad del sector para adaptarse e innovar, sino que también el compromiso con las personas que buscan soluciones reales para acceder a una vivienda. La participación de más de 60 empresas en esta edición demuestra que cuando los distintos actores se articulan, es posible generar una oferta sólida, transparente y al alcance de todos”, afirma la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial.

Descuentos de hasta 30% en Black Inmobiliario

Por su parte, Yerka Yukich, directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), destaca que durante el Black Inmobiliario “las personas podrán acceder a condiciones especialmente favorables, con descuentos que en algunos casos alcanzan hasta un 30%, mayores plazos para el pago del pie e incluso opciones con dividendos gratis. Se trata de una oportunidad única para aprovechar un contexto de financiamiento más accesible y concretar el sueño de la vivienda propia”.

Para facilitar la búsqueda de los usuarios, el sitio oficial del evento contará nuevamente con un potente buscador. Esta herramienta permitirá filtrar las oportunidades por comuna, tipo de propiedad (casa, departamento, terreno) y otras características clave, simplificando el proceso de encontrar la oferta adecuada.

Al respecto, el gerente general de la Abif, Luis Opazo, menciona que “el Black Inmobiliario se desarrolla en un escenario especialmente favorable, marcado por el exitoso avance del subsidio al dividendo, que ya cuenta con casi 26 mil solicitudes recibidas. Este impulso ha revitalizado la industria inmobiliaria y de la construcción, y refleja el fuerte compromiso de la banca por acercar a las familias a sus proyectos de vida, con la participación de ocho instituciones en la presente edición del evento”.

“En este contexto, eventos como este se consolidan como espacios únicos para comparar opciones, aprovechar beneficios y encontrar la alternativa que mejor se ajuste a cada presupuesto”, agrega Opazo.

Por su parte, el presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, también destacó el número de solicitudes, subrayando que se trata de “un rápido avance en los interesados desde que se implementó la ley en junio recién pasado. Esta medida ha dado un impulso importante para la venta de viviendas, en medio de un escenario complicado para el sector inmobiliario. Las ofertas que traerá esta edición de Black Inmobiliario, van en la misma línea: en las oportunidades de precio, que, sumado a las de financiamiento, pueden llevar a las familias a tomar la decisión de comprar una primera vivienda”.

El vicepresidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Alejandro Marinovic, en tanto, comenta que “desde la Asociación de Desarrolladores Inmobiliario invitamos a participar en este Week Inmobiliario 2025 que llega en un inmejorable momento, con un variado y amplio stock de viviendas de entrega inmediata, precios muy competitivos y un subsidio a la tasa de interés que permite hacer viable muchas posibilidades de compra que hasta ahora estaban suspendidas. En esta oportunidad se podrán encontrar alternativas atractivas, comparar opciones y aprovechar este espacio para concretar su compra”.