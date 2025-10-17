Tendencias17 de Octubre de 2025
María Paz Blanco, autora de “El poder de Creer”: “A la gente no le gusta reconocer que necesita ayuda”
La psicóloga María Paz Blanco regresa con "El Poder de Creer", libro que invita a desafiar creencias limitantes y fortalecer la fe en uno mismo. "Nos cuesta pedir ayuda porque aún hay vergüenza en reconocer que la necesitamos", señaló a The Clinic.
Compartir
Suscríbete al newsletter
La psicóloga y autora del bestseller “El Poder de Quererte”, María Paz Blanco, regresa a las librerías con un nuevo proyecto que invita a sus lectores a ver más allá de sus creencias junto con romper con paradigmas y poner un énfasis en la fe. Se trata de “El Poder de Creer”.
En su libro repasa sus propias experiencias y cómo debió enfrentar distintas situaciones. Como todo lo que conllevó la llegada de su hijo menor, Santi, quien fue diagnosticado con hipotonía y retraso psicomotor y que ahora ya es un niño de ocho años.
Blanco, en conversación con The Clinic, explica que “este es un libro que te invita a hacer una pausa en tiempos de tanto ruido. Hoy más que nunca es necesario conectar con uno. Veo padres que están tan preocupados por la crianza de sus hijos, pero uno no puede dar lo que no tiene. Creo que es súper importante comenzar en el trabajo personal, en fortalecer nuestro propio valor, nuestra autoestima, nuestro autoconcepto. Este es un libro que te invita a derribar creencias para sostener unas nuevas, más fortalecedoras”.
“Se van a encontrar con algo distinto al ‘Poder de Quererte'”
—¿Consideras que tu libro está dentro del género de Autoayuda? ¿Por qué crees que hay una cierta animadversión a este estilo de libros?
—Yo prefiero siempre hablar, si tuviéramos que catalogar esto dentro de una etiqueta, de libros de Bienestar. Efectivamente, creo que a la gente no le gusta reconocer que necesita ayuda. Por algo somos tan malos pidiendo ayuda, por algo nos avergüenza decir que vamos a terapia. Veo mucho en mujeres que incluso prefieren decir que fueron a la peluquería o que tenían una reunión en vez de decir que tenían una hora al psicólogo. Cuando en verdad es un acto de valentía y de hacerte cargo de ti mismo.
Desde esa arista, como que los libros de autoayuda la gente dice, ‘pero bueno yo no necesito que un libro me ayude’ o incluso es un poco más reticente. Se genera algo más bien prejuicioso y creo que también esto va mucho más allá de la ayuda. Porque una cosa es pedir ayuda, recibir ayuda y otra cosa es tener las herramientas. Sentir que puedes caminar y transitar por tu vida con mayor plenitud, con mayor dicha.
—¿Qué pueden esperar los lectores con este nuevo libro? ¿Con qué se van a encontrar?
—Se van a encontrar con algo distinto al “El Poder de Quererte”, libro que sigue siendo un bestseller. Creo que el primer paso en la vida cuando uno empieza este camino de querer trabajar en uno, el paso inicial es quererse uno mismo. Es imposible que tú puedas querer trabajar en ti si no te quieres, pero para quererte tienes que conocerte y tienes que aceptarte y eso es muy difícil. Pero es muy importante que entendamos que uno no puede amar aquello que no conoce.
Uno ama lo que realmente conoce. Entonces, “El poder de quererte” es un libro que te invitaba a amarte incondicionalmente. Este es un libro que va a un paso superior. Este es un libro que te dice no basta con amarte. Si quieres en la vida transitar la incertidumbre, los desafíos con mayor fortaleza, con mayor propósito, necesitas algo más profundo y eso es creer en ti.
“El poder de creer” es un libro que viene a despertar esa fuerza interior que todos tenemos, sin excepción, pero que está dormida. Porque nos hemos venido creyendo historias que no son nuestras, creencias heredadas, que nuestra biografía nos determinó, o nuestros genes incluso. Y este es un libro que te invita a desafiar esas creencias, a romper esos viejos paradigmas y que empieces a abrazar la idea de que puedes transformar tu vida, pero no necesitas tener pruebas tangibles para eso. Necesitas creer. Ya no nos sirve el paradigma ‘ver para creer’, que lo hemos venido usando tanto tiempo. Hoy día el nuevo paradigma es ‘creer para ver’.
El poder de creer en las corazonadas
—Hay una parte del libro en donde hablas de las corazonadas, donde hay personas que no las toman en cuenta porque son más racionales ¿Cuál es el primer obstáculo que alguien debe sortear para comenzar a creer?
—Fuimos educados en base a lo tangible, en base al método científico, por decirlo así. Yo soy psicóloga, amo mi profesión y la ejerzo con estricto rigor desde el método científico, que es desde donde se enseña. Pero también la vida y ciertos desafíos a veces te llevan a cuestionar estas creencias, estos paradigmas y te invitan a abrirte también a algo más amplio. El creer en algo superior, el tener fe, activa funciones de tu cerebro que no se activarían de otra manera. Estas funciones son las que te permiten, por ejemplo, tener más endorfinas, estar más contento, liberar más serotonina, bajar el cortisol. Está demostrado que la fe, la ilusión, los actos de bondad, la generosidad activan los mismos centros de la felicidad. Hoy día el amor es por lejos la fuerza más transformadora.
—Al comienzo de tu libro hablas de la llegada de tu hijo Santi ¿Cómo fue el encontrarte con su diagnóstico? ¿Cuánto tardaste en aceptarlo?
—Demoré un tiempo, demoré un tiempo. Creo que es súper importante transitar todas las emociones y en este caso lo que yo sentía era mucho miedo, era angustia, era dolor y había que vivirlo. Porque estas emociones, por más displacenteras que sean, porque nadie quiere sentir dolor. Si uno las evita después van a seguir apareciendo a través de distintas formas u otras ocasiones, pero hay que trabajar las emociones y para eso hay que escucharlas y dejarlas sentir. Lo que pasa es que no hay que quedarse pegados en ellas.
Siento que de cierta forma, lo que ocurrió me destruyó, pero me invitó y me impulsó a volver a reconstruirme. Y en esta reconstrucción más deliberada, más consciente, uno empieza a elegir también qué piezas quiere uno rescatar de esta ruptura. Esto lo provocó claramente la llegada de mi maestro, de Santi, porque vino a desarmarme la vida, vino a desarmar mis paradigmas, mis creencias, las expectativas que uno tiene.
Cuando nace un hijo, uno dice ‘le voy a comprar una bicicleta, vamos a salir juntos’ y cuando te empiezan a decir que él no va a caminar, él no va a pensar, él no va a poder comer, él va a estar en silla de ruedas, el mundo se te viene abajo. Es lógico y hay que vivirlo. Para mí fue un dolor que me decidí transitar, pero que me ha traído muchas lecciones, muchas de ellas plasmadas en “El poder de quererte” y vienen lecciones aún más profundas y que vienen plasmadas en “El poder de creer”. No se trata de tiempo, creo que todos tenemos nuestros procesos, pero si pudiera simplemente dar un pequeño tip, es vive el dolor, pero no te quedes pegado en él y atrévete a pedir ayuda.
“No hay cinco pasos de felicidad porque la felicidad no se busca ni se alcanza, la felicidad es una elección”
—¿Cuál era tu consejo para esas mamás que también pueden estar pasando una situación difícil con sus hijos?
—Hay muchas mamás y papás que efectivamente viven la incertidumbre con sus hijos. Ojo, que también pasa que a veces son los hijos, puede ser una ruptura de una relación de pareja que era muy estable, que para ti era todo y que se acaba o la muerte de un ser querido, a veces un trabajo que te daba estabilidad que te daba seguridad se termina. Todos estamos expuestos a distintas situaciones, no necesariamente tenemos que tener un hijo con alguna condición o algo. Este es un libro que habla del dolor. Si bien yo pongo mis vivencias, que son muy personales, las pongo un poco para ejemplificar. Para que cada lector pueda conectar con ese capítulo pendiente, con ese desafío que tiene.
Para cualquier desafío, independiente de lo que sea y que sea algo doloroso, hay que estar súper consciente, hay que permitir atravesarlo. Lo peor que podemos hacer es resistirnos a eso, es tratar de hacer que las cosas no están o meterlas bajo la alfombra. El dolor en sí duele, pero el dolor sin sentido duele mucho más. “El Poder de Creer” viene con esa invitación de que estés pasando lo que estés pasando, cuando tú sientes esa capacidad de creer en ti, en tus habilidades, en la vida y que hay un propósito mayor en esto, sin duda no se te va a solucionar tu problema, pero lo vas a transitar desde otro lugar, desde un lugar con muchas más herramientas, con mayor bienestar, con más sabiduría, con mayor dicha.
Si no hacemos un trabajo interior deliberado de fortalecernos, de derribar nuestras creencias limitantes, de creer en nosotros, va a ocurrir algo y la vida te va a desarmar. Entonces naciste con dones, tienes una fuerza interior inherente por el solo hecho de ser seres humanos lo que pasa es que nadie nos viene contando esto, nos vienen diciendo otras cosas. Como que prácticamente hubiese que entrenarse en ser fuerte y la fortaleza ya reside en ti. Es como cuando te dicen ‘los cinco pasos para la felicidad’ y no hay cinco pasos de felicidad porque la felicidad no se busca ni se alcanza, la felicidad es una elección y está dentro de ti.
—Hablas de la fe en tu libro, pero a muchas es una dificultad ¿cuáles son los principales obstáculos que deben enfrentar aquellos que quieren comenzar a creer?
—Hablar de fe es ser valiente. No basta con creer en uno, es muy soberbio pensar que en este mundo estamos solos, creo que es importante sentir que hay algo más grande que nosotros, sea lo que sea y tenga el nombre que tenga.
La fe, si la asociamos a religión, estamos viendo solamente una visión muy sesgada de un concepto que es muy amplio. Porque este no es un libro de religión, ni que hable de un culto o algo en particular. Es de la importancia en esta vida de creer en algo superior que te guía y que te sostiene en la vida. Porque cuando estás ahí con el muro encima, con el agua hasta acá, cuando la ola se te viene y crees que no puedes por ti mismo, cuando tú te sientes por último y te sientes guiado, que algo de arriba te está sosteniendo, te levanta.
Cree lo que tú creas, da lo mismo el nombre, pero cree que hay algo superior que te sostiene. Encuentra algo a quien dedicar tu jornada, ve las sincronías de la vida, ábrete al misterio de sentirte guiado, de sentirte guiada.