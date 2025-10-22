Canal 13 le pone fin a la era peruana de los realities: grabaciones retornarán a histórica locación de Pirque tras millonario acuerdo

Canal 13 pone fin a su etapa de realities grabados en el extranjero y, junto a CookingMedia, vuelve a producir sus formatos en la Región Metropolitana, apostando por grandes producciones con profesionales locales.

En octubre de 2023, Canal 13 volvió a emitir un reality después de nueve años sin apostar por un formato que marcó una época en la televisión, con desconocidos que se hicieron famosos y personalidades que por primera vez se encerraban. Con títulos como “Amor Ciego”, “Protagonistas de la Fama” o “La Granja”, el regreso se concretó con “Tierra Brava”, que tuvo una particularidad: se grabó en Lima, Perú.

Este programa fue coproducido por CookingMedia y Latina TV de Perú, y se grabó en una hacienda emplazada en las afueras de Lima, en un terreno de más de 6.000 metros cuadrados. Se trató de una mega producción que contó con más de 160 personas trabajando en el reality show. La apuesta por grabar en el país vecino cumplió con creces en su primera emisión, por lo que el canal decidió mantener la locación para “¿Ganar o Servir?” (2024) y “Palabra de Honor” (2025), este último aún al aire en las pantallas de Canal 13.

Con la trilogía de realities grabados en Perú, quedó atrás la costumbre de filmar en distintas locaciones de la Región Metropolitana, como la casona de Pirque, donde se realizaron “La Granja”, su versión VIP y “1810”. Esta casona, construida a finales del siglo XIX por la familia Vicuña Subercaseux, se ha convertido hoy en un Centro de Extensión de la Universidad Católica, abierto al público.

Sin embargo, las grabaciones de realities en el extranjero para Canal 13 llegarán a su fin. Según pudo conocer The Clinic, la señal privada y CookingMedia continuarán con su alianza para producir una diversidad de contenidos, incluyendo realities, que ahora se volverán a grabar en la Región Metropolitana, acompañados de un ambicioso plan para generar otros tipos de contenidos de entretenimiento.

Un millonario acuerdo

Fuentes conocedoras del acuerdo entre el canal y la productora confirmaron que existe un millonario convenio entre ambas partes, actualmente en etapa definitoria respecto a los contenidos para los próximos cinco años. Lo que sí está definido es que el próximo reality se grabará en la Región Metropolitana. La razón: hoy, a diferencia de años anteriores, los costos son similares entre producir un programa en Lima o en Santiago, por lo que traer la producción a la Región Metropolitana se considera una buena señal para la industria local, que cuenta con profesionales altamente calificados y con experiencia en este tipo de formatos.

La primera locación elegida sería Pirque para un reality que aún está en etapa de desarrollo. Según cercanos al proyecto, la decisión es “contracíclica” respecto a la competencia, en este caso Mega, que bajo la dirección de Patricio Hernández decidió volver a apostar por los realities con “El Internado”, programa que debutó el pasado lunes liderando en su franja, pero que ha ido quedando relegado en su horario.

En la jornada de ayer, la apuesta de Mega quedó en el tercer lugar del horario prime, que fue liderado por “Fiebre de Baile”, transmitido por Chilevisión una vez finalizado el noticiero central. El programa de baile, transmitido en vivo entre las 22:26 y las 00:45 horas, lideró ampliamente el rating, con un promedio de 602 mil personas y un alcance de un millón 666 mil espectadores. En el mismo horario, Mega tuvo un promedio de 490 mil personas, con un alcance de 1,599 millones; Canal 13, 515 mil de promedio y un alcance de 1,361 millones de televidentes; mientras que TVN registró un promedio de 267 mil personas, con un alcance de 1,068 millones.

La apuesta de Mega

Al igual que Canal 13, Mega apostó por hacer su reality en Lima e incluso fue más allá, al construir un hub de producción de formatos de entretenimiento en las afueras de la ciudad, destinado a brindar servicios a todo el mundo.

En total, son 20.000 metros cuadrados, liderados por Global Content, la filial internacional de Megamedia que se incorporó este año, cuyo CEO es Patricio Hernández, quien también es director ejecutivo de Megamedia.

Con este cambio de rumbo, Canal 13 retoma la producción de realities en territorio nacional, consolidando a la Región Metropolitana como un centro de grandes producciones, misma decisión que han tomado productoras internacionales, como los creadores de “The Challenger”, reality de MTV con más de 40 temporadas, que en el primer semestre se grabó entre Laguna Carén y Lo Barnechea.