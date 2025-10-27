“Mediante la fuerza tomaron el local”: Empresaria acusa a Niu Sushi de ocupar sus locales de Chamisero y Viña de Mar tras término de contrato de franquicia

La empresaria Helen Ahumada denunció que la cadena Niu Sushi terminó unilateralmente su contrato de franquicia y desalojó sus locales en Chamisero y Viña del Mar. La empresa respondió con acusaciones de incumplimiento laboral y un proceso arbitral en curso.

La empresaria Helen Ahumada presentó una querella en contra de los dueños de la cadena Niu Sushi, afirmando que le terminaron unilateralmente su contrato de franquicia y la desalojaron de los locales que operaba.

Uno de los casos ocurrió en Chamisero. Según Ahumada, en septiembre de 2024, Alan Schoihet —fundador y CEO de Niu Sushi— le envió una carta “mediante la cual comunica la expiración del plazo de Franquicia Local Chamisero”.

De acuerdo con Diario Financiero, el 9 de septiembre de 2024, “mediante personas desconocidas, tomó posesión del local (…) y todo lo que en él se encontraba”, dice la querella.

Por otra parte, algo parecido ocurrió con otro local, esta vez en la Avenida Libertad de Viña del Mar. “La sociedad operó normalmente durante los años 2021, 2022 y 2023, hasta que a mediados del año 2024, los querellados (…) señalaron que existían diversos incumplimientos comerciales al contrato de franquicia que determinaron en otras acciones“.

El 13 de septiembre de 2024, Schoihet habría enviado “una larga carta dando aviso de término unilateral de contrato de franquicia (…) Sin aviso previo y mediante la fuerza tomaron el local“, relata Ahumada.

Por su parte, desde Niu Sushi afirmaron a DF que : “Rechazamos categóricamente cualquier acusación de fraude o mala fe”.

Además, la empresa señaló que “actualmente NIU Foods es solicitante en un procedimiento arbitral ante la Cámara de Comercio de Santiago por indemnización de perjuicios por incumplimientos graves del contrato de franquicia por parte del querellante, entre ellos el incumplimiento de pago de remuneraciones y cotizaciones a sus trabajadores, y deudas millonarias con proveedores”.

Asimismo, Niu Sushi agregó: “Ello llevó a la compañía a terminar anticipadamente la franquicia, asumir las deudas laborales, previsionales y con proveedores generadas por el querellante, sin ser responsable directo”.