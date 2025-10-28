Ford Bronco Badlands en Chile: El reemplazo del Wildtrak y la apuesta por el off-road extremo

La nueva versión de la icónica 4x4, que llega a Chile para sustituir al Wildtrak, llega con buenas capacidades off-road con su motor 2.7L EcoBoost V6 Bi-Turbo, la suspensión HOSS 3.0 con amortiguadores Fox y un paquete Sasquatch. La Ford Bronco Badlands Chile incorpora, además, una barra estabilizadora desconectable y el modo Rock Crawl potenciado para garantizar un desempeño imbatible en los terrenos más desafiantes.

El segmento todoterreno experimenta una reconfiguración con el anuncio de Ford sobre la presencia del Ford Bronco Badlands en Chile. Esta versión no solo se integra al portafolio de la marca, sino que también asume el papel de reemplazo de la versión Wildtrak, marcando un movimiento que busca profundizar el nicho de alto rendimiento off-road. El lanzamiento subraya una estrategia de actualización de la oferta de Ford en el país, enfocada en capacidades específicas, tecnología y diseño.

Amaury Teisseire, brand manager de Ford Chile, contextualizó la decisión como un fortalecimiento de la propuesta de valor en el segmento todoterreno, indicando que este cambio da “cierre al ciclo de Wildtrak y [da] la bienvenida a una nueva era para Bronco en el país”. La llegada de esta versión es interpretada como un ajuste al mercado, incorporando mejoras alineadas con las demandas de los consumidores que buscan aventura sin sacrificar el confort.

Análisis de la configuración técnica y su impacto en el terreno

La configuración técnica del Bronco Badlands evidencia una clara orientación hacia el desempeño en condiciones extremas. Bajo el capó, la motorización se centra en un 2.7L EcoBoost V6 biturbo que desarrolla 315 caballos de fuerza (hp) y 556 Newton metro (Nm) de torque, gestionado por una transmisión automática de 10 velocidades y tracción 4×4 avanzada con interacción automática.

El componente distintivo en su arquitectura es la suspensión Hoss 3.0, equipada con amortiguadores Fox de derivación interna. Además, se ha integrado una barra estabilizadora delantera desconectable. Esta característica es técnica y funcional, diseñada para permitir una mayor articulación de la suspensión, lo que potencialmente ayuda a mantener el contacto de las ruedas con el suelo en terrenos irregulares.

En términos de capacidad, el vehículo presenta un despeje del suelo de 292 milímetros y una capacidad de vadeo de 850 milímetros. Sus ángulos de ataque, ruptura y salida se sitúan en 43,2, 26,3, y 37 grados respectivamente. El sistema Terrain Management G.O.A.T. ofrece siete modos de conducción, incluyendo la integración de un modo Rock Crawl potenciado.

El modelo viene de serie con el Sasquatch Package, que incluye neumáticos LT315/70R17 Mud-Terrain con llantas beadlock ready, protectores metálicos, rock rails y cubre cárter. Estos elementos configuran al Badlands como una propuesta técnica destinada al uso intensivo fuera de carretera.

Integración tecnológica y elementos de confort del Ford Bronco Badlands en Chile

La propuesta de diseño y tecnología busca equilibrar la robustez externa, que conserva el ADN Bronco con techo y puertas desmontables, con un interior orientado a la comodidad y la funcionalidad. La cabina integra asientos de cuero Black Onyx calefaccionados y climatizador bi-zona.

El conductor dispone de un tablero 100% digital de 12 pulgadas, cuya configuración visual se puede adaptar al modo de conducción seleccionado, facilitando la supervisión de indicadores clave. El sistema de infoentretenimiento provee conectividad inalámbrica a Apple CarPlay y Android Auto.

En el ámbito de la seguridad y asistencia a la conducción, el vehículo está equipado con el paquete Ford Co-Pilot 360. Esto incluye una cámara 360°, sensor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado, y control crucero adaptativo con Stop & Go.

El nuevo Bronco Badlands se encuentra disponible en Chile, con un precio de $63.990.000.