Fernando Solabarrieta tras dos años de silencio: “Estoy conmovido con la repercusión que ha tenido mi regreso al relato”

Tras casi dos años alejado de los relatos, Fernando Solabarrieta regresa al micrófono con un nuevo formato y en una plataforma poco habitual para el deporte: Radio Metro. El periodista comenta su motivación para volver y también la posibilidad de volver a la televisión.

Fernando Solabarrieta decidió poner fin a su silencio como relator tras casi dos años. El periodista vuelve este jueves a comentar deporte con el partido de vuelta entre Universidad de Chile y Guaraní, por el repechaje de la Copa Sudamericana. Eso sí, lo hará en una radio que no se caracteriza por su cobertura deportiva: Radio Metro, y con un formato más juvenil, que mezcla reacciones en vivo con relato deportivo.

El periodista, con pasado en TVN, cuenta que aceptó la invitación porque le pareció atractivo el proyecto y la propuesta “no tradicional”. “Es algo que está muy de moda en España; también lo están haciendo en Argentina, que es una suerte de ir comentando, conversando, como si fuéramos un grupo de amigos”, dice el comunicador, quien adelanta que igual habrá espacio para su característico relato cuando la ocasión lo amerite.

En cuanto al futuro del proyecto, señala que dependerá del éxito de estas primeras transmisiones, pero que la idea es armar este espacio durante partidos importantes de clubes nacionales y también cuando juegue la selección. “Estoy conmovido con la repercusión que ha tenido mi regreso al relato, con lo cual, ya en términos de promoción, ha sido un éxito para la radio”, comenta.

La última vez que Solabarrieta relató no fue fútbol: su voz narró la final de la liga nacional de básquetbol del año pasado. En 2023, en tanto, también relató partidos de la selección. Sin embargo, estos dos años alejado de los relatos de partidos —dice— han provocado que la gente se pregunte por su ausencia en la pantalla. “Yo pensaba que no era tanto tiempo, pero era también porque la gente me lo hacía sentir de esa manera”.

Respecto a un eventual regreso a la televisión para relatar, Solabarrieta dice que hoy depende de una decisión familiar. “Es algo que tendría que evaluar, porque eso significa volver a trabajar de lunes a lunes, cosa que hice como 31 años seguidos. Ya no tengo 20, tengo 54, pero la pasión está intacta. El relato siempre es un vehículo maravilloso, porque es un medio donde tú te comunicas emocionalmente con la gente”.

Sus colegas Manuel de Tezanos y Juan Cristóbal Guarello también han explorado hacer sus propios canales de YouTube, donde abordan libremente el acontecer deportivo varios días a la semana. Solabarrieta cuenta que le han ofrecido producir su propio canal en redes sociales, pero dice que aún no ha tomado la decisión de lanzarse a esa plataforma.

“Me lo han propuesto varias veces, varios personajes que quieren hacerse cargo o producir un canal como ese, y entiendo que estoy perdiendo mucha plata. A Tezanos y a Juan Cristóbal les está yendo bien con eso, lo que me alegra mucho. Son dos compañeros de trabajo, trabajamos juntos y les tengo amistad también, así que me pone contento que les vaya bien. Pero claro, están copando el mercado a lo bueno… así que a ver si me hacen un espacio”, dice entre risas sobre esa posibilidad.