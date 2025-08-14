Viña del Mar aprueba show de fuegos artificiales de bajo ruido para año nuevo: show durará 18 minutos y tendrá un costo de $530 millones

El tradicional evento pirotécnico de la Ciudad Jardín se llevará a cabo en siete puntos de lanzamiento y será amigable con el medioambiente y las mascotas.

El martes 12 de agosto, el Concejo Municipal de Viña del Mar aprobó de manera unánime la realización del tradicional espectáculo pirotécnico “Año Nuevo en el Mar” por los próximos tres años (2026-2027-2028). Los espectáculos serán realizados por la empresa El Vaquero, la misma que llevó a cabo el último show.

El evento, que será financiado por la Municipalidad de Viña del Mar, tiene un costo por año de $530 millones.

La alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que “además, estamos preparando diversas actividades, atracciones y eventos para que Viña del Mar continúe siendo el destino favorito de visitantes y que, al mismo tiempo, los vecinos disfruten plenamente de su ciudad. Todo ello, con el firme propósito de generar empleo e impulsar el desarrollo económico local”.

Pet y ecofriendly: Las características del show

El espectáculo pirotécnico tendrá una duración mínima de 18 minutos y contará con siete puntos de lanzamiento, con seis desde el mar y uno en tierra. Por esto, el evento podrá ser visto tanto desde la costa como desde la parte alta de Viña del Mar y se utilizarán elementos de mayor altura y amplitud visual.

Los puntos de lanzamiento marítimos son: Recreo, Miramar, Avenida Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Reñaca. La plataforma en tierra estará en sector de Punta Ossa, al lado de la Playa del Deporte en Las Salinas.

La pirotecnia será de mediano y gran calibre que generarán una variedad de efectos lumínicos con diseños –como palmas, perlas, peonas y corazones– y más de 300 combinaciones de colores.

El evento de Año Nuevo contará con elementos amigables con el medio ambiente, ya que los productos son biodegradables en su totalidad. Además, la mayoría de las cajas y envases utilizados serán reutilizados para generar el mínimo posible de residuos.

Respecto al volumen, el evento no contará con bombas de ruido y se bajaron los decibeles de los elementos convencionales. En relación a esto, El Vaquero se encuentra desarrollando productos amigables con los animales, disminuyendo los decibeles y aumentando los efectos lumínicos.

La alcaldesa Ripamonti señaló que “hemos logrado la aprobación unánime del Concejo Municipal para un espectáculo moderno y responsable (…). Queremos que todas las familias puedan disfrutar”.