Red Chilena contra la Violencia acusa a diputados UDI de persecución contra Natalia Valdebenito: “Es un acto grave de intimidación”

La red chilena de mujeres contra la violencia salió a respaldar a Natalia Valdebenito y acusó la persecución de diputados de derecha, quienes han fiscalizado sus contratos municipales tras la polémica por un chiste sobre los mineros fallecidos en El Teniente.

La Red Chilena de mujeres ontra la violencia, apoyó públicamente a la comediante Natalia Valdebenito y denunció una persecución por parte de diputados de derecha, quienes han fiscalizado duramente las contrataciones que hayan realizado los municipios chilenos con la artista, que se ha visto envuelta en la polémica por un chiste sobre los mineros fallecidos en El Teniente.

“Los diputados UDI Gustavo Benavente, Natalia Romero, Felipe Donoso y el exEvópoli Hotuiti Teao se encuentran utilizando de manera espuria las herramientas institucionales de fiscalización”, señalan en un comunicado publicado en Instagram, que ya suma más de 10 mil me gusta.

Esto luego de que se conociera que los mencionados diputados pidieran información sobre contratos con la comediante desde 2022 hasta el día de hoy, así como los detalles de esas contrataciones, las fechas de presentación y el valor cobrado por la comediante, entre otras cosas.

El comunicado

“Estas no son acciones aisladas, pues en otras ocasiones distintos parlamentarios de derecha han buscado socavar los logros alcanzados por las mujeres y las disidencias sexuales y de género, utilizando para ello sus facultades”, continúa la red, que representa a organizaciones feministas de todo el país.

“Han solicitado información sobre docentes que imparten cursos de género y feminismo en universidades, sin ningún otro fin que amedrentar y desprestigiar este trabajo”, agrega la red, que además acusa a los diputados de intentar suspender el Programa de Acompañamiento de Identidad de Género (PAIG) mediante una comisión investigadora impulsada por 74 diputadas y diputados de ese sector.

“Este programa ha sido defendido constantemente por organizaciones dedicadas a la promoción y protección de los derechos de las personas trans”, mencionan en la declaración pública, que también destaca los logros de la actriz y comediante.

Llamado a terminar con la violencia

Respecto a Valdebenito, señalan que ha estado más de una década en la palestra pública, opinando en favor de los derechos de las mujeres, disidencias sexuales y de género, y que ha apoyado de múltiples formas a organizaciones sociales. “Por ello, ha recibido ataques constantes y organizados en redes sociales a lo largo de los años”.

“Las acciones de los diputados Benavente, Romero, Donoso y Teao son un acto grave de intimidación, que por medios institucionales intenta coartar su libertad de expresión y pretenden perjudicar su trabajo”.

La red de mujeres hace un llamado a “terminar con la violencia institucional, política y simbólica en contra de Natalia Valdebenito“, concluyen en su publicación, que está firmada por organizaciones de distintos lugares de Chile.

Luego de la broma lanzada por Valdebenito tras la tragedia de El Teniente, que ella misma salió a explicar y por la cual pidió disculpas públicas, la comediante canceló el show que tenía programado para el 4 de septiembre en Rancagua, región de O’Higgins.

La productora encargada informó que la suspensión se debe a “razones de fuerza mayor completamente ajenas a la producción”.