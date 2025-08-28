¿Segunda vuelta entre Matthei y Kast? La idea que vuelve a emerger en Chile Vamos ante desgaste de Jara

"Hay una oportunidad de propinarle una derrota histórica a la izquierda", aseguró esta mañana el diputado RN Diego Schalper. En el sector hay quienes creen posible que se dé un balotaje entre las dos principales candidaturas de la oposición ante el complejo momento de la abanderada del oficialismo, que se ha visto enfrentada con miembros de su partido y que se ha estancado en las encuestas. En la coalición opositora, además, buscan relucir que solo Kast puede evitar un gobierno del exdiputado republicano. A la vista se ha tenido el escenario ocurrido en las elecciones de Bolivia.

La reciente elección presidencial de Bolivia, en la que el candidato de la izquierda perdió tras más de 20 años en el poder, quedando fuera de la segunda vuelta, es algo que han observado con atención en los últimos días algunos miembros de Chile Vamos, de manera de sacar lecciones de cara a los comicios nacionales que se desarrollarán en noviembre.

Y es que en el sector hay dirigentes que consideran que un escenario así, en el que el oficialismo no pase a un balotaje, puede replicarse en Chile. Es decir, que en una segunda vuelta se enfrenten los dos principales abanderados de la oposición: Evelyn Matthei (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Partido Republicano).

Si bien esa posibilidad había perdido fuerza tras el arrollador triunfo de Jeannette Jara en las primarias del oficialismo, en el sector hay quienes consideran que la candidata del PC atraviesa por un desgaste, reflejado en su estancamiento —e incluso baja— en las encuestas.

Pero además vive momentos de dificultad ante el conflicto que se ha desatado dentro de la misma izquierda por las declaraciones del presidente del PC, Lautaro Carmona, que ha cuestionado la gestión económica del exministro de Hacienda, Mario Marcel, lo que a juicio de algunos ha demostrado que la izquierda más bien está preocupada de quién liderará una futura oposición.

Por otra parte, en el sector consideran que Matthei podría ser capaz de convocar al votante de centroizquierda que prefiere que un futuro gobierno de oposición no esté liderado por José Antonio Kast, que podría considerarlo de un extremo político, al ver que Jara tiene pocas posibilidades en una segunda vuelta, tal como muestran los estudios de opinión.

Por lo mismo es que se ha enfatizado que la opción de Matthei es capaz de convocar distintos apoyos del arco político, subrayando que cuenta con el respaldo de figuras que provienen de centroizquierda y que hoy militan en Amarillos o Demócratas. Y que ella es la única capaz de vencer a Kast en un balotaje, según muestran algunos sondeos.

La idea la transparentó esta mañana el diputado RN Diego Schalper, uno de los anteriores voceros del comando de Evelyn Matthei. “En Chile se está configurando el escenario que ha ocurrido en Bolivia, donde se desfonda la candidatura oficialista y terminan pasando dos candidaturas de oposición. Me encantaría defender que eso sí es posible en Chile”, dijo el legislador en Radio Infinita.

Schalper aseguró que Matthei es capaz de consolidar un piso cercano al 20% y convocar a quienes hoy prefieren la opción de Franco Parisi, candidato del PDG.

Diego Schalper, diputado de RN. Foto: Agencia UNO

“Hay que invitar a propinarle una derrota histórica a la izquierda chilena”, sostuvo. Y destacó que con la candidatura de Matthei, Chile Vamos ofrece al país “terminar con la polarización” y generar “un gobierno de unidad nacional donde estén convocados los mejores”. “Chile no puede continuar peleando todo el día”, remató.

En Chile Vamos, precisamente, ha habido diferencias en torno a la estrategia que debe seguir Matthei de cara a una primera vuelta, sobre todo ante la opción de adoptar un discurso crítico con la candidatura de Kast.

Al respecto se han mostrado distintas posturas en el mismo comando de la candidata, donde uno de los encargados de la estrategia, el publicista Daniel Pérez Pallares, renunció al equipo al tener diferencias con el rumbo de la campaña. El ecuatoriano era uno de los defensores de pasar a la ofensiva frente a Kast.