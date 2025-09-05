Corte de Apelaciones ratifica millonaria indemnización contra dueño de departamento por filtración de agua

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena contra un propietario por daños causados por una filtración de agua que afectó a sus vecinos. La indemnización supera los 11 millones de pesos.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó una sentencia que ordena indemnizar los daños provocados en un departamento debido a filtraciones de agua desde un piso superior. El recurrido deberá pagar $11.639.000 por concepto de daño emergente y moral.

El conflicto se originó en julio de 2023, cuando una filtración de agua proveniente del piso superior de un edificio en Santiago dañó gravemente el departamento de los demandantes. Los destrozos incluyeron la aparición de hongos, humedad, afectación del sistema eléctrico y deterioro estructural en techo y muros.

Los demandantes intentaron contactarse con las arrendatarias para que le avisaran al recurrido, sin éxito. Después trataron de comunicarse con él a través de correo electrónico y llamadas telefónicas, a las que el hombre no dio respuesta “habiéndose negado a reparar la filtración y respondiendo de forma amenazante y violenta al pedir tal circunstancia”, dice el fallo. Ante la negativa del dueño del departamento, recurrieron a la administración del edificio, pero tampoco los ayudaron.

Tras la visita de un técnico se detectó que la filtración de agua estaba en una de las paredes del departamento del hombre, provocada por la rotura de una cañería entre la loza de dicho inmueble. Además, se realizó un informe que dio cuenta de los daños provocados en uno de los baños y en dormitorio de la vivienda.

Los demandantes explican que los perjuicios están avaluados en $8.925.000 por las reparaciones a su departamento y un daño moral de $10 millones por el impacto emocional que les generó la situación.

Decisión del tribunal

El 24° Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda y ordenó al recurrido a pagar a los demandantes $11.639.000 por concepto de daño emergente y moral, más reajustes e intereses. El tribunal señaló que “puede establecerse la responsabilidad eventual que le cabe al demandado, en su calidad de propietario del departamento (…), por todos los daños que se hayan producido por las filtraciones provenientes de cañerías de agua potable y artefactos que solos sirven a su unidad inmobiliaria y que, por ello, no pueden reputarse como bienes comunes”.

La sentencia concluyó señalando que el demandado es culpable “por falta de mantención oportuna de los mismos, siendo responsable de los daños que haya provocado por tal motivo”.

El fallo fue apelado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pero el tribunal decidió confirmar la sentencia.