“Pide la ubicación al DM”: la nueva tendencia de jóvenes de asistir a fiestas clandestinas y ‘parcelazos’ que preocupa a alcaldes de la RM

Una nueva tendencia que se ha difundido entre jóvenes de la capital es la de ir a fiestas en parcelas o casas, pero que cobran entrada. La mayoría de estas fiestas se realizan, según el delegado presidencial de la RM, en Peñalolén, Recoleta, Lampa, Buin y Colina. Allí, se vende alcohol, bailan y escuchan música sin tope de horario, generando molestia en los jefes comunales.

“Pide la ubicación al DM” lee una de las imágenes que se difunden por redes sociales y de boca en boca, correspondientes a fiestas clandestinas. Eventos que, de manera informal e irregular venden alcohol y convocan a artistas que ponen música a diferentes horas de la noche, tanto de madrugada como desde temprano.

Too much, organizadora de la que iba a ser una fiesta en una “mansión privada” en Las Pircas, en Peñalolén la semana pasada, es solo una de las organizaciones que realizan estos eventos.

En el caso de ellos, corresponden a “afters”, razón por la que, como dice la imagen que compartió el alcalde de dicha comuna, Miguel Concha, comienzan a eso de las 04:30 horas.

“Las fiestas clandestinas no son bienvenidas en Peñalolén, porque solo generan ilícitos, violencia y ataques a la tranquilidad de las familias de la comuna”, comenta a “The Clinic” el alcalde.

Sin embargo, hay otra fiesta planificada para este sábado, por ejemplo. Las entradas, que se venden por internet, en este caso van de $10.000 a $15.000, y es un evento que no pone ubicación, si no que solo postula que es en un “secret spot Chicureo”.

Peñalolén, Recoleta, Colina, Lampa y Buin: las comunas con más reclamos por fiestas



Según explican desde la delegación presidencial de la RM, las comunas de la región donde reciben más denuncias por fiestas clandestinas son Peñalolén, Recoleta, Colina, Lampa y Buin. Estas últimas, principalmente afectadas por ‘parcelazos‘, a raíz de que los terrenos y las casas suelen ser más grandes que en comunas del centro de la capital.

“Sabemos que este fenómeno se intensifica en fechas como Fiestas Patrias, fin de año o vacaciones, por lo que reforzamos la coordinación y el trabajo preventivo”, comenta a este medio el delegado Gonzalo Durán.

Y agrega: “Normalmente, en estos eventos se comercializa alcohol de manera irregular e incluso se detecta la presencia de drogas, lo que incrementa aún más el riesgo para quienes asisten y para las comunidades aledañas. Además, varias de estas fiestas funcionan en formato ‘after’, comenzando durante la madrugada y extendiéndose por largas horas, lo que aumenta los riesgos asociados”.

Así, por ejemplo, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, también comenta que efectivamente en su comuna uno de los problemas es en las zonas de parcelaciones: “Hay personas irresponsables que hoy día arriendan sus parcelas, ven todas estas opciones de fiesta, de algún tipo de ingreso sin el pago de las patentes comerciales y las medidas de seguridad y todo lo que es el tema acústico, que es el mayor problema que hoy día efectivamente estamos teniendo”.