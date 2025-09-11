Tiene hasta carnet chileno: Branquinho Errazuriz, el gato que cumple funciones de recepcionista en la embajada de Brasil en Chile

El gato Branquinho, residente y “recepcionista” de la Embajada de Brasil en Chile, se ha convertido en sensación en redes sociales. Con moño tricolor y doble nacionalidad, acompaña a funcionarios y visitantes.

“¡Feliz Día Internacional del Gato a nuestro querido Branquinho de la Embajada!”, escribió la Embajada de Brasil en su cuenta de X. Ese posteo del 8 de agosto fue la primera aparición en redes sociales del tierno gato que acompaña a los funcionarios.

Pero no fue hasta que una usuaria de X destacó a Branquinho compartiendo una fotografía. El gato funcionario tenía un moño tricolor en su cuello y la embajada escribió: “Nuestro recepcionista en la embajada ya está preparándose para Fiestas Patrias de Chile“.

Desde la Embajada acotaron que su gato recepcionista es “nacido en Chile, pero ya cuenta con doble nacionalidad”. Los internautas también notaron que Branquinho no estaba muy limpio. Es por eso que explicaron que “lo bañan seguido con shampoo seco, pero le gusta revolcarse en la tierra del patio“.

Larry the Cat, el otro gato famoso

Larry vive en el 10 de Downing Street, residencia del primer ministro de Reino Unido. El gato llegó el 15 de febrero de 2011 convirtiéndose en el primer gato al que se le otorgó el titulo oficial de Cazador de Ratones en Jefe.

Según explica el mismo gobierno británico, Larry era un gato sin hogar que fue adoptado desde el “Hogar de Perros y Gatos Battersea” debido a su habilidad cazando ratones. “Larry pasa sus días recibiendo invitados, inspeccionando las defensas y comprobando la calidad de los muebles antiguos. Sus responsabilidades diarias también incluyen buscar una solución para la ocupación de la casa por ratones. Larry dice que esto todavía está en fase de planificación táctica”, recalcaron.

Hace 14 años el medio británico “The Guardian” destacó la primera caza de Larry. Esta ocurrió dos meses en su cargo como Cazador de Ratones. En esa oportunidad, Larry fue captado en el frontis de Downing Street con un ratón en su boca y especularon que dejó la presa en los pies del primer ministro.