Desbordes anuncia la instalación de una “reja amplia” tras vandalización de la Fuente Alemana: “Será un cierre de alto nivel estético”

Tras su reinaguración el viernes, este sábado el monumento ubicado en el Parque Forestal amaneció vandalizado. El alcalde de Santiago anunció medidas y aseguró que existe un compromiso con el Gobierno Regional Metropolitano para una restauración constante "todas las veces que sea necesario durante un año".

Tan solo un día después de su reinaguración, la Fuente Alemana ubicada en el Parque Forestal fue vandalizada. Ante ello, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció la restauración del monumento y otras medidas para lograr su protección.

“El riesgo del monumento es algo permanente, y por eso, como primera medida, el Gobierno Regional Metropolitano ha comprometido la restauración constante de la fuente todas las veces que sea necesario durante un año”, declaró este sábado el jefe comunal de Santiago.

“Restauración significa que equipos especializados van a ir retirando, limpiando y reponiendo lo que sea necesario, no se trata de pintar sobre los grafitis, sino de restaurar el monumento”, complementó.

Junto con ello, Desbordes explicó que “vamos a instalar una reja amplia, que permita que las personas sigan disfrutando del monumento y del parque, pero que también nos de la posibilidad de cerrarlo en las noches o durante manifestaciones que representen riesgo”.

En ese sentido, remarcó que “será un cierre de alto nivel estético, acorde a la calidad del monumento”.

Además, el alcalde de Santiago anunció que se está trabajando en una nueva ordenanza municipal, cuyo fin será sancionar dalos a bienes públicos o patrimoniales como la Fuente Alemana.

“Se trata de actos de vandalismo que rechazamos categóricamente. No aceptamos que sean considerados arte ni nada por el estilo, porque dañan patrimonio público y privado constantemente. Estamos terminando una ordenanza que sancione de manera drástica a los autores de este tipo de hechos”, estableció.

Foto: Agencia Uno

Orrego: “Hay un grupo de antisociales que no entiende el respeto”

Otra autoridad que habló sobre la vandalización de la Fuente Alemana fue el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. “Se recuperó uno de los monumentos más bellos que tiene nuestro país. Costó mucho dinero, mucho tiempo. Se entregó ayer a la comunidad de Santiago y hoy día amaneció vandalizado nuevamente”, expresó.

“Yo le quiero decir a esas personas que son unos vándalos, que no tienen derecho a lesionar y vandalizar el patrimonio histórico y el patrimonio cultural de nuestra región. Y que los vamos a perseguir”, añadió.

Orrego recalcó que “no duró 24 horas y eso da cuenta que hay un grupo de antisociales que no entiende el respeto. Que piden respeto para ellos, pero ellos no son capaces de respetar lo que nos pertenece a todos”.

Dede el Gobierno Regional explicaron a The Clinic que las labores de limpieza de la Fuente Alemana del Parque Forestal comenzarán este lunes.

La reinaguración de la Fuente Alemana

Cabe recordar que este viernes 17 de octubre fue reinagurada la Fuente Alemana del Parque Forestal, tras un trabajo que duró un año y medio.

Dicho proceso implicó la eliminación de grafitis, limpieza general de la obra, limpieza húmeda, mecánica y química de tres rocallas, escalinatas, granito, piletas de hormigón, y casco barco junto a figuras de bronce en zonas bajas. Todo ello tuvo un costo de 8.500 UF.

Metro de Santiago, en el marco de la reapertura de la estación Baquedano y su remodelación para albergar una salida de la futura Línea 7, asumió esta restauración.