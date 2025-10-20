El intento de Jara y el PC para alejar la polémica de tarifas eléctricas de su campaña presidencial

A nivel legislativo, en el Partido Comunista buscarán sacar provecho de que uno de sus representantes lidere la comisión investigadora por el exceso de cobros en las tarifas eléctricas que provocó la salida de Diego Pardow al Ministerio de Energía. Al interior de la colectividad dicen que esto puede ser una oportunidad para reforzar que el error en el cálculo se circunscribe a esa repartición ministerial. Lo anterior, como una manera de distanciar de la polémica a la carta presidencial oficialista a cuatro semanas de la elección presidencial.

El error de cálculo en la cobranza de las tarifas eléctricas terminó con la imagen del Presidente Gabriel Boric solicitándole la renuncia al ahora exministro de Energía, Diego Pardow. Fuera de esa oficina, la oposición criticaba al Gobierno, impulsaba una acusación constitucional contra el exsecretario de Estado y buscaba, además, trasladar los costos políticos a la abanderada presidencial del oficialismo y de la Democracia Cristiana, Jeannette Jara.

A pesar de que fue la propia candidata quien le quitó piso a Pardow antes de su salida —al señalar que en un eventual gobierno suyo “los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades”—, desde el comando de Jara y el Partido Comunista evaluaron que era necesario desmarcarse con mayor fuerza del caso. Esto, considerando que la relación entre el Gobierno del Presidente Boric y la candidatura de Jara es estrecha y que, aunque lo descarten públicamente, en el comando son conscientes de que una parte importante de la ciudadanía percibe a Jara como una candidata de continuidad.

Por lo mismo, tanto en el comando como en el PC han definido dos narrativas y cursos de acción con un objetivo común: evitar que los costos políticos que hoy enfrenta el Ejecutivo se traduzcan en una pérdida de impulso para una campaña presidencial que ya entra en su recta final, a solo cuatro semanas de la elección.

Desde la bancada de parlamentarios del Partido Comunista anunciaron la creación de una comisión investigadora para abordar el caso de las tarifas eléctricas. Será el diputado Luis Cuello —militante comunista y quien participó en la franja electoral de las primarias de Jeannette Jara— quien presidirá dicha instancia.

Según comentan en el partido, este encuadre representa una oportunidad política provechosa para demostrar con hechos que el PC ha tomado cartas en el asunto, buscando establecer responsabilidades y posicionarse como antagonista frente al caso de las tarifas eléctricas, con el objetivo de pagar el menor costo político posible.

En esa línea, recuerdan que la diputada Karol Cariola había advertido sobre las irregularidades en las tarifas incluso antes del informe preliminar que terminó por gatillar la salida del ministro Diego Pardow.

La parlamentaria afirmó que, cuando ejercía como presidenta de la Cámara de Diputados, ya había advertido este escenario durante la discusión del proyecto de estabilización tarifaria, el cual buscaba mitigar las alzas en las cuentas eléctricas ante el descongelamiento de los valores.

Según Cariola, en ese contexto exigió al Ministerio de Energía transparentar las alzas y detallar el desglose de los cobros, pero el entonces ministro Pardow nunca respondió.

“Esto me recuerda al doble cobro de las Isapres. Hemos dicho en más de una oportunidad que las eléctricas se han transformado en las nuevas AFP, en las nuevas Isapres del sistema eléctrico, porque han abusado de las personas. Han abusado con cobros que han ido en alza; con un aumento cercano al 70% a nivel nacional; con alzas sobre el 85% en regiones como Valparaíso, por ejemplo. Por lo tanto, esto es algo que advertimos”, sostuvo Cariola la semana pasada.

El desmarque del comando de Jara: “No soy la candidata de la continuidad”

Junto con ello, desde el comando de Jeannette Jara y los presidentes de los partidos oficialistas han intentado enfatizar que, aunque la alianza que lidera la candidata incluye a las tiendas que hoy forman parte del Gobierno del Presidente Boric, su candidatura no representa una continuidad del actual mandato.

“No soy la candidata de la continuidad, porque soy la líder de una alianza mucho más amplia que la que este gobierno logró conformar, y me siento orgullosa del rol que cumplí en el gobierno”, señaló Jara en entrevista con La Tercera.

Esa idea se ha intentado instalar desde hace meses. De hecho, en septiembre hubo un despliegue de voceros del comando que insistieron en esa línea. Sin embargo, ahora que estalló el caso de las tarifas eléctricas, el mensaje ha debido reforzarse para evitar que la campaña pague los costos políticos de la administración actual.

Por otra parte, en el comando destacan que esta crisis también ha permitido dar visibilidad a una de las propuestas centrales de Jara: reducir en un 20% el precio de la electricidad para los hogares. De hecho, fue la propia candidata quien, en medio de un debate televisado, instó a los otros aspirantes presidenciales a comprometerse con la medida “en caso de que ella no resultara electa”.