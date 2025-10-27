1212: el nuevo número gratuito contra fraudes y emergencias bancarias

Desde el 23 de octubre, los clientes bancarios de Chile pueden comunicarse gratuitamente al 1212 para reportar emergencias financieras y fraudes. Impulsado por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), este servicio busca agilizar la respuesta ante estafas y reforzar la seguridad en los medios de pago.

El pasado jueves 23 de octubre se lanzó un número de emergencias bancarias de carácter nacional y gratuito: 1212. Su objetivo es que las personas se comuniquen de inmediato con sus bancos en casos de emergencia o intentos de fraude.

Según El Mercurio, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) explica que este número telefónico busca agilizar los tiempos de reacción y reforzar la protección frente a estafas financieras.

De acuerdo con el último estudio Medios de Pago Latam de Ipsos, casi la mitad de los chilenos ha sufrido un fraude o intento de fraude en alguno de sus medios de pago. Además, el 66% afirmó haber recibido mensajes donde se hacen pasar por instituciones financieras para obtener datos personales.

De esta forma, al marcar 1212 desde cualquier teléfono de Chile, se deriva a la persona al canal de emergencia de su banco. El servicio no tiene costo y está disponible en todas las compañías telefónicas.

Por otro lado, la Abif aclara que “el 1212 no reemplaza los números de atención de emergencias existentes en cada entidad financiera: los complementa, ofreciendo una vía adicional para la protección de las cuentas bancarias”.

Con el 1212, los clientes podrán bloquear productos financieros y reaccionar rápidamente ante fraudes, robos de celular o estafas. El número cubre emergencias como robo o extravío de celulares, fraudes digitales, estafas por correo o mensajería, llamadas fraudulentas, códigos QR y clonación de tarjetas.

Así, el gerente general de Abif, Luis Opazo, señaló que “el 1212 es una iniciativa en la que hemos trabajado en conjunto con la industria y que se suma a todas las acciones que la banca ha venido desarrollando para combatir los fraudes. No es una medida aislada, sino parte de un esfuerzo constante por reforzar la seguridad y la confianza de los clientes”.