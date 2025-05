A la caza del voto evangélico: la disputa en la derecha por fidelizar a un mundo cercano al 20% de la población y los guiños desde la izquierda

Citas a la biblia, reuniones y la definición de enlaces con representantes evangélicos han sido parte de los primeros movimientos de los presidenciables de la oposición con un segmento que representa a cerca del 20% de la población, y que significa un caudaloso voto en un año electoral. Asociados a un pensamiento conservador, representantes de esas iglesias aseguran que el voto está dividido entre Kast, Kaiser y Matthei, quien el viernes sostuvo un encuentro con obispos. Pero en la izquierda también comienza a haber guiños, con la designación de la candidata del PC de un representante de ese mundo como vocero de su campaña.

4 de Mayo de 2025

Un Chile para Cristo. Así se denominaba el movimiento que en 2017 promovió a más de una decena de representantes evangélicos para entrar al Congreso, entre los cuales estaba el de la actual diputada Francesca Muñoz, flamante candidata presidencial nominada esta semana por el Partido Social Cristiano (PSC).

Si bien dentro de la derecha hay escepticismo de que Muñoz llegue finalmente a la papeleta de las elecciones de noviembre, en el sector indican que refleja la consolidación de una fuerza política de inspiración cristiana que se formó hace menos de tres años y que le ha abierto un flanco a la derecha tradicional. “Han desordenado el mapa“, lamentan.

Varios recuerdan, aún con malestar, que el PSC fue relevante para que el electorado más afín del sector se dividiera en las elecciones municipales de octubre de 2024, lo que repercutió en que la derecha perdiera decenas de alcaldías frente a la izquierda. Y ahora la amenaza de la dispersión aparece rumbo a La Moneda. “Dejaron la escoba“, dijo por entonces el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez.

Francesca Muñoz se trata de la única abanderada presidencial que hasta el momento se ha ubicado entre quienes profesan la corriente evangélica, a diferencia de otros candidatos que se identifican como católicos o agnósticos.

La diputada es parte del 20% de la población que pertenece al mundo protestante, tal como han indicado distintos sondeos. De hecho, hace solo una semana, a propósito de la muerte del Papa Francisco, Cadem divulgó una encuesta que indicó que el 19% de los consultados se identificaba como evangélico, porcentaje que va en alza desde 2015, cuando un 12% se reconocía en esa opción. Los católicos, por el contrario, llegaron a su punto más bajo, con un 43%.

Con esas magnitudes, en los partidos hay quienes indican que el electorado evangélico representa un caudaloso voto para las distintas elecciones. Por ejemplo, si con el anterior voto voluntario la participación de este segmento se estimaba en 1,2 millones, con la instauración del voto obligatorio se considera que ese universo se expande mucho más.

“La importancia de este segmento religioso es de acuerdo a su porcentaje de representación, si existiera un candidato que interpretara a cabalidad sus valores y principios, como a todos los grupos, de seguro habrá una influencia“, comenta a The Clinic el obispo Emiliano Soto, quien ha sido presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas y Protestantes.

Por lo mismo, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, algunos de los candidatos ya han comenzado a moverse para conocer las peticiones que tienen los representantes de las iglesias evangélicas y poder fidelizar a ese sector. Así ha ocurrido tanto con los candidatos de la derecha, pero también, poco a poco, con una representante de la izquierda.

Los acercamientos de Matthei, el fuerte énfasis que puso en el mundo evangélico en 2013 y las críticas el hijo del obispo Durán

Un encuentro con representantes de distintas iglesias sostuvo el viernes la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI).

La cita, de la cual participaron obispos de iglesias evangélicas, se enmarcó dentro de un “proceso de escucha” que ha llevado adelante la exalcaldesa de Providencia, de manera de conocer sus inquietudes y planteamientos desde ese ámbito.

En el entorno de la candidata indican que han existido otros acercamientos y que estos se repetirán próximamente con diferentes grupos religiosos en los próximos meses.

En todo caso, en su primera aventura presidencial, en 2013, Matthei puso un fuerte énfasis en captar al electorado evangélico. “No se hará nada que vaya en contra de lo que la Biblia señala”, señaló, por ejemplo, durante la celebración de los 100 años de la Catedral Evangélica de Chile, en la que prometió a los presentes que se opondría al matrimonio igualitario y rechazó el aborto, la eutanasia y el laicismo promovido por Michelle Bachelet.

“Si el día de mañana tenemos un país absolutamente laico, no lloren cuando no han tratado de parar este movimiento, cuando podían hacerlo mediante su voto”, dijo en esa ocasión, donde estuvo acompañada de Iván Moreira, actual senador UDI, reconocido evangélico.

Evelyn Matthei durante su primera campaña presidencial, de 2013. Foto: AgenciaUno.

Con todo, dentro de Chile Vamos el diputado evangélico Eduardo Durán (RN) asegura que su coalición ha comenzado a soltar al mundo evangélico en los últimos años.

“Chile Vamos y los partidos han tenido descuidado el voto evangélico. Ni durante las campaña ni entre medio de esos períodos ha habido un sincero acercamiento al voto evangélico para escucharlo”, sostiene a The Clinic el hijo del obispo Eduardo Durán Castro, líder de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, quien fue investigado por lavado de activos, causa por la que fue sobreseído en 2024.

Misma opinión tiene el diputado sobre la campaña de Evelyn Matthei: “No he visto mayor acercamiento ni desde el comando, ni desde los voceros que se nombraron. No existe una intención de establecer vínculos con el mundo evangélico, cuando es un deber del mundo político establecer nexos con la iglesia evangélica, si se considera que son un gran porcentaje de chilenos que no solo votan, sino que también pagan impuestos”.

El diputado RN Eduardo Durán. Foto: AgenciaUno.

El metódico trabajo de Kast

Dentro del Partido Republicano cuentan que una vez que José Antonio Kast perdió la segunda vuelta presidencial con Gabriel Boric, una de las definiciones tomadas fue continuar trabajando de forma permanente con los grupos con los que habían tenido un acercamiento importante durante la campaña. Uno de ellos era el movimiento evangélico.

Por una dimensión valórica, en el partido indican que en sus candidaturas presidenciales ha logrado conectar con ese grupo al defender posiciones más conservadoras.

De hecho, un estudio de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo destacó que los fieles evangélicos fueron una de las bases de apoyo electoral de los republicanos en la elección de consejeros constitucionales de mayo de 2023, en la que eligieron 23 de 50 representantes. Según ese análisis, en el grupo de comunas con mayor concentración evangélica, la tienda de José Antonio Kast obtuvo un promedio de 42,8% de apoyo, mientras que en las de menor concentración evangélica solo alcanzó un 30% de respaldo.

Yendo más atrás, una investigación de la cientista política Danissa Contreras concluyó que en la primera incursión presidencial de Kast, en 2017, un tercio de los votantes evangélicos se inclinaron por Kast. Para esa campaña, el exdiputado fichó en su franja presidencial al pastor evangélico David Hormachea.

Por lo demás, Kast camino a su segunda candidatura optó por dar señales a ese electorado: fue el único candidato en participar del Te Deum evangélico y conformó una alianza con fuerzas de inspiración cristiana para competir en el Parlamento, a través del pacto Frente Social Cristiano. De ese bloque resultó electa diputada Sara Concha, también evangélica, que hoy es la presidenta del Partido Social Cristiano.

Así, desde el Partido Republicano aseguran que las reuniones con representantes de esta corriente han sido usuales durante este período, de manera de descartan que estas se reactivaran en un año electora..

De hecho, indican que la principal vía de comunicación con representantes esta iglesia la mantiene María Gatica, quien es vicepresidenta de la colectividad y exconsejera constitucional de los republicanos. Un rol similar ha cumplido Stephan Schubert, miembro de la bancada de diputados.

En ese marco, indican que cuando Kast viaja a regiones es común que agende actividades con comunidades evangélicas.

Los guiños de Kaiser a ese electorado y el rol del diputado Leonidas Romero

“Entrégale tus cargas al Señor, y cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan“, ese fue el salmo (55:22) que compartió en sus redes sociales el abanderado presidencial de los libertarios, Johannes Kaiser, para el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, del pasado 31 de octubre.

“Muy feliz día a todos los cristianos evangélicos, gracias por llevar la palabra de Cristo a cada rincón de nuestro país“, redactó el diputado, que también ha comenzado a dar guiños a ese sector.

De hecho, desde el entorno de Kaiser aseguran que hay una oportunidad de conquistar el electorado evangélico ante las distintas ofertas presidenciales que ofrece la derecha. “Apuntamos de manera natural hacia allá”, dice un cercano al legislador, que explica que si bien dentro de la estrategia presidencial no se tiene una segmentación de grupos a los cuales apuntar, asegura que el discurso de Kaiser ha logrado generar sintonía con con la base evangélica.

El diputado, de hecho, ha sostenido encuentros con algunos pastores y ha recibido como militantes a distintas personas que profesan esa corriente de la fe, afirman en su entorno.

En el partido además cuentan con Leonidas Romero, diputado de la bancada libertaria que es cercano al mundo evangélico. “Con Kaiser estamos trabajando con toda la comunas, cristianos, agnósticos, evangélicos, porque creemos que para poner al país de pie, esto no tiene color político ni religioso”, dice el diputado Romero a The Clinic.

Y asegura: “No vamos a utilizar al mundo evangélico para llegar a La Moneda”.

El diputado Leonidas Romero junto a Johannes Kaiser. Foto: AgenciaUno.

La apuesta socialcristiana y sus divisiones internas

“He podido recorrer el país y hablar con muchos obispos, pastores y líderes cristianos evangélico, lo que me ha permitido recoger sus preocupaciones”, dice la diputada Francesca Muñoz sobre las conversaciones que ha mantenido con representantes de las iglesias para su candidatura presidencial por el PSC.

Muñoz explica que por su cosmovisión cristiana, varias de sus propuestas son afín al mundo evangélico. “Temas como la libertad religiosa, de expresión, de conciencia, la defensa del niño que está por nacer, el buscar sacar la ideología de género de raíz del Estado y la defensa del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos son muy relevantes”, señala.

Muñoz debutó en el Parlamento en 2018 como una de las tres integrantes de la denominada “bancada evangélica”, junto a Leonidas Romero y Eduardo Durán, todos en cupo de Renovación Nacional. En el sector indican que se trató de una apuesta de Mario Desbordes, actual alcalde de Santiago y entonces secretario general de la colectividad, por involucrar al mundo evangélico en política y ampliar el electorado de RN. Solo Durán se mantiene en ese partido.

Muñoz, en tanto, dejó esa colectividad en 2022 para conformar junto a su marido, Héctor Muñoz —actual alcalde de Concepción— el Partido Social Cristiano, que ha mostrado mayor rendimiento electoral en la Región del Biobío.

Sara Concha y Francesca Muñoz.

Ambos provienen del movimiento Águilas de Jesús, formado en la Universidad de Concepción. Desde ahí saltaron a la esfera política. En el caso de Héctor Muñoz, se ha desempeñado como pastor de la iglesia Reconcíliate con Dios.

Sin embargo, en el corto período desde su formación como partido, ya se han generado divisiones internas, lo que llevó a unos militantes a alejarse de la colectividad. Aquello ocurrió con el exconvencional constituyente Luciano Silva, quien asegura que el PSC no representa al mundo evangélico: “Ellos dicen que controlan al mundo evangélico, pero eso es una falacia. Yo siempre les dije que el PSC no representa a la iglesia evangélica. Yo me fui de la colectividad por la falta de democracia y las tonalidades sectarias que ha tomado el partido“.

Obispo Hedito Espinoza: “El votante evangélico hoy está dividido entre Kaiser, Kast y Matthei”

Si bien distintos representantes del mundo evangélico contactados por The Clinic aseguran que es difícil retratar al mundo evangélico como homogéneo, hay cierto consenso en que una mayoría de ese mundo tiene un pensamiento más conservador y por ello más cercano a la derecha.

De hecho, para el obispo Hedito Espinoza, de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile —de una corriente más conservadora— el votante evangélico “hoy está dividido entre Kaiser, José Antonio Kast y Evelyn Matthei”.

Espinoza asegura que hay una mayoría que estaría con Kaiser debido a que se han defraudado de los otros candidatos. “El señor Kast nos dio mucho apoyo en sus candidaturas anteriores, pero al momento del recuento de votos en segunda vuelta no tuvo la deferencia de agradecer al pueblo evangélico. Estamos cansados de ser utilizados“.

El obispo Hedito Espinoza, en una imagen de 2012.

También asegura que con el fallecido expresidente Sebastián Piñera hubo conversaciones en campañas en las cuales le aseguró que no impulsaría el aborto ni un proyecto de identidad de género. “Pero después lo vimos firmando esa última ley”, dice.

Espinoza dice que, en general, lo primero que buscan los evangélicos en un candidato presidencial es si es creyente de Dios y destaca que por ello muchos se posan más en las opciones de la derecha. Además, destaca que el aborto “no es transable” para ese mundo.

“Buscan a quien interprete de mejor manera su forma de pensar, y que incluya también sus reivindicaciones, no olvidando que todavía a los evangélicos se les discrimina en diferentes áreas de su desarrollo”, dice, por su parte, el obispo Emiliano Soto.

Joel Olmos, el vocero evangélico de Jeannette Jara (PC)

Previo a la inscripción de su candidatura presidencial para las primarias del oficialismo, la exministra del Trabajo Jeannette Jara (PC) dio a conocer a un grupo de voceros que la acompañará en campaña, en la cual integró a tres alcaldes de su colectividad.

Entre ellos estaba el jefe comunal de La Cisterna, Joel Olmos, militante de Acción Humanista y perteneciente a esta corriente de la fe protestante. “No vengo de la política desde la militancia, sino que desde el mundo evangélico”, ha dicho en entrevistas.

Olmos señala a The Clinic que él pertenece a una rama más progresista, de la cual, asegura, han tenido un papel en la lucha por los derechos humanos o en impulsar la libertad de culto. También reconoce que “el sector conservador es el mayoritario” dentro de los evangélicos, pero asevera que “no es correcto que se nos asocie a la derecha, eso es muy cuestionable”.

El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos. Foto: AgenciaUno.

El alcalde cuenta que está organizando diálogos de la candidata Jara con líderes del mundo evangélico. “Estamos organizando a este sector más progresista para tener algún tipo de diálogo y que Jeannette escuche las propuestas de este grupo, como también que los líderes evangélicos escuchen su propuesta”, indica.

Olmos, además, diferencia estos acercamientos de otros candidatos: “Lo que hay ahí hasta ahora es una suerte de instrumentalización, donde se tratan de apropiar de los valores del mundo evangélico”.