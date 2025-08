El emotivo homenaje de La Florida a Pedro Carcuro: nombraron caseta de televisión y salón del Estadio Bicentenario con su nombre

El reconocimiento a Carcuro nace a partir de la identificación del relator con la comunidad italiana y Audax Italiano, y también por su extensa trayectoria como figura pública y cultural del país. Carlos “Piña” Villanueva, le regaló la camiseta número 82 del plantel, en honor al relato inmortalizado del Mundial de España 1982 “me pongo de pie”.

La Municipalidad de La Florida, a través de su alcalde, Daniel Reyes, inauguró una nueva galería de imágenes históricas del Estadio Bicentenario llamada “Salón de Honor Pedro Carcuro”, en homenaje al relator y periodista deportivo. Además, se anunció que una de las casetas de televisión llevará el nombre de la figura emblemática de TVN.

Audax Italiano también participó de este reconocimiento y uno de los jugadores históricos del equipo, Carlos “Piña” Villanueva, le regaló la camiseta número 82 del plantel a Carcuro, en honor al relato inmortalizado del Mundial de España 1982 “me pongo de pie”. A su vez, el homenaje incluyó una fotografía del comunicador en uno de los camarines del reducto, por lo que pasó a ser uno más del plantel de honor de los itálicos.

El homenaje del municipio de La Florida a Pedro Carcuro

Al respecto el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, destacó la trayectoria de Pedro Carcuro y su lazo con Audax Italiano, que se ha identificado por más de 40 años con La Florida. “Desde que recuperamos el Estadio Bicentenario durante la pandemia para que sea vacunatorio, nuestro sello fue abrirlo a distintas instancias ligadas a la comunidad, como ferias laborales, celebraciones del día del niño”.

“Y ahora creemos que es pertinente usarlo para también rendir homenajes a personajes públicos como Pedro Carcuro que hicieron su carrera en estadios como éste durante décadas, entregándonos las emociones de la alegría del triunfo y la tristeza de la derrota en nuestros televisores y radios”, destacó el jefe comunal.

Por su parte, Pedro Carcuro se mostró emocionado por el homenaje. “¿A la vida se le puede pedir lo que ustedes han hecho? ¡Ay esta exageración absoluta! Es una exageración. No, yo no me merecía lo que ustedes me han dado.

Se los digo con certeza. ¿Cómo les puedo retribuir? Responder con el cariño que he recibí durante 60 años, el cariño de la gente, de los chilenos de todos los rincones, de mi patria, mi gente me ha querido y yo le devuelvo poniendo toda la pasión, poniendo todo el alma en cada cosa que hago. Y eso me comprometo a que será hasta el hasta el último día. Gracias”, afirmó el sempiterno periodista deportivo.