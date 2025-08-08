El regreso de “Los Venegas”: Chilefilms sube capítulos a YouTube, aunque advierte sobre “estereotipos que hoy podrían considerarse inapropiados”

A 35 años de su estreno, Chilefilms comenzó a liberar en YouTube los capítulos originales de "Los Venegas", la emblemática serie chilena que retrató a la clase media durante más de dos décadas en TVN. Los episodios incluyen una advertencia sobre contenidos que hoy podrían considerarse inapropiados o desactualizados.

El 1 de mayo de 1989 fue un día especial para la televisión chilena. Ese día se emitió el primer capítulo de “Los Venegas”, bajo el nombre “Los Venegas a las Dos y Media”. El programa estaba pensado para tener una duración de tres meses, pero su éxito hizo que se extendiera durante todo el año. Ahora, esos capítulos se pueden ver en YouTube, ya que Chilefilms comenzó a subir el contenido del clásico programa.

Jorge Gajardo, Mónica Carrasco, Adriano Castillo y Yoya Martínez fueron parte del histórico elenco que se mantuvo en las pantallas de TVN hasta 2011, cuando el canal decidió poner fin definitivo a la serie. Antes de su primera temporada, el espacio de humor tuvo una antecesora en el segmento de Sábados Gigantes, “Los Valverde”. Dicho espacio relataba las peripecias de una familia de clase media chilena, y en él el propio Gajardo interpretaba al padre de familia.

Eso sí, Chilefilms subió los capítulos con una advertencia para los espectadores: “Este material corresponde a la versión original emitida en 1989 y refleja los usos, costumbres y normas sociales de la época en que fue producido”, parte diciendo el mensaje que aparece antes de los capítulos ya disponibles en la plataforma.

Chilefilms agrega que estos “pueden contener representaciones de consumo de alcohol o tabaco, así como expresiones humorísticas, opiniones o estereotipos que hoy podrían considerarse inapropiados o desactualizados”.

Finalmente, la productora advierte a quienes quieran ver los capítulos: “Las ideas, comentarios u opiniones expresadas en este contenido no representan necesariamente el pensamiento ni los valores actuales de Chilefilms”.

En la última semana, la productora ya ha subido 20 capítulos de “Los Venegas”, comenzando por su episodio debut, titulado “Primero de mayo”. La primera escena está protagonizada por Ofelia Martner Semblett, más conocida como Yoya Martínez, actriz recordada por su papel de la señora Hildita en la memorable serie, donde trabajó durante 19 años.

El 27 de julio de 2011 se emitió el último episodio de la serie en TVN. La noticia del término de “Los Venegas” llegó de forma abrupta para los actores. Por esta razón, a pesar de la longevidad de la sitcom, nunca tuvo un final concreto.