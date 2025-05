Investigación 6 de Mayo de 2025 A más de cinco años del estallido social casi el 80% de causas por trauma ocular no ha logrado identificar a los responsables

The Clinic revisó 222 causas judiciales que cuentan con querellas del INDH por traumas oculares ocurridos durante las protestas del estallido social. Las víctimas son, al menos, 216, y la gran mayoría de las indagatorias no ha logrado encontrar al o los responsables. Más del 36% de las causas se cerraron por decisión de no perseverar de la fiscalía, o porque el tribunal las archivó debido a que no registraban movimientos. Los querellantes reclaman que en muchos casos el Ministerio Público no realizó las diligencias solicitadas.

Por Benjamín Bravo y Nicolás Sepúlveda

